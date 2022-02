¿Qué le ocurre exactamente a Enrique Bunbury para que haya decidido retirarse de los escenarios? Él mismo empieza el comunicado afirmando que desde hace unos lleva arrastrando “un malestar” que le “ha costado mucho localizar y comprender”.

Aunque el parón provocado por la pandemia le hizo mejorar explica que su reciente gira mexicana ha corroborado todo lo contrario lo que ha provocado adelantar “una decisión que sabía cercana”, afirma el aragonés antes de entrar de lleno en lo que le sucede, un mal que le afecta directamente a la voz, precisamente una de las mejores cualidades del artista: “Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y un deleite, se ha convertido en una fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”.

Por lo tanto, el aragonés tiene claro que su enfermedad está relacionada directamente con el ritmo de las giras por lo que ha decidido poner punto y final a su vida sobre los escenarios.