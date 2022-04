La ilustradora zaragozana Eva Cortés no acaba de entender la "absurda" polémica que se ha creado en torno a la portada del O zaguer chilo 5, de la que es autora. En su opinión, la imagen, en la que aparece una baturra orinando, no es "ni ofensiva ni excesivamente provocadora", por lo que no comprende el alboroto que se ha generado. Más, teniendo en cuenta que su portada es un claro guiño a la portada del disco Con el agua al cuello de Ixo Rai!.

Lo que más lamenta la diseñadora gráfica es que el Ayuntamiento de Zaragoza se haya plegado a las voluntades del grupo municipal de Vox, que en la mañana del viernes solicitó la eliminación de la portada al considerar «inadmisible» la imagen. Unas horas más tarde, el equipo de Gobierno PP-Cs decidió retirar la portada de la web municipal "por si alguien había podido sentirse molesto". Cortés lo lamenta sobre todo por el trasfondo que esconde la decisión del consistorio, que "vuelve a poner en tela de juicio la libertad de expresión y de creación". "Es un acto claro de censura y lo más preocupante es que parece que algunos tienen la potestad para decidir qué imagen es conveniente o no. Al parecer la libertad de expresión solo es válida cuando a determinadas ideologías les conviene", ha aseverado la artista. En opinión de Cortés, la decisión del ayuntamiento abre de nuevo el debate en torno a la libertad de expresión, de información y de creación, que se están viendo seriamente comprometidas en los últimos años en España. "Lo que está claro es que hace 20 años había más libertad. Todo esto nos da miedo a los creadores de contenidos porque cada vez vamos a peor. No puede ser que seamos el país con mayor número de artistas en la cárcel", ha criticado la ilustradora zaragozana de 28 años. Las críticas de Vox En este sentido, ha indicado que Vox "no supo valorar el marco contextual de la ilustración", en clara alusión a la citada portada de Ixo Rai!: "Manda narices que en pleno siglo XXI tenga que explicar cuáles han sido mis referencias artísticas. Además, en la portada ilustré a una baturra, que no tiene por qué ser una jotera". Cabe recordar que la concejal de Vox Carmen Rouco había censurado que "el Gobierno municipal no puede financiar grupos que proyectan esta imagen de nuestras tradiciones y de nuestra jota". "No es de recibo tratar de impulsar parte de nuestro patrimonio a través de la imagen de una mujer vestida de jotera orinando en plena calle", apuntó Rouco. La asociación cultural Nogará-Religada, que lleva 30 años defendiendo y dando a conocer el aragonés desde todos los ámbitos de acción, decidió impulsar en 2017 la iniciativa O zaguer chilo, un proyecto que nació con el claro objetivo de realizar un disco cantado totalmente en aragonés para difundir así la lengua a través de la música. La asociación también ha lamentado la polémica generada y ha subrayado que "se enorgullece del trabajo que ha realizado Eva Cortés para ilustrar el álbum". "La persona que aparece representada se encuentra orinando, pero no existe ninguna referencia que permita relacionarlo con la vía pública", ha añadido la asociación en un comunicado.