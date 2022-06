El MC zaragozano Kase.O acaba de anunciar a través de sus redes sociales un "parón indefinido" de los escenarios en cuanto termine la gira que está realizando, en marzo de 2023. "Aunque es súper bonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de Marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito", explica Javier Ibarra en un primer tuit al que le han seguido dos más: "Un abrazo enorme y gracias a tod@s los que ya habéis traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira. PAZ" y "De momento disfrutemos de las fechas que quedan hasta marzo".

Aunque no ha desvelado más el artista sí que deja abierta la posibilidad a que este parón indefinido sea un descanso después de la ajetreada agenda que ha ido llevando el artista en los últimos tiempos. De momento, su próximo concierto está anunciado en Málaga el 9 de julio y en Zaragoza tiene previsto actuar dentro del Vive Latino el 3 de septiembre. Y, aunque él hable de marzo, lo cierto es que a día de hoy los últimos conciertos que tiene programados como fin de gira son los de Barcelona y Madrid el 12 y 18 de noviembre, respectivamente. Kase.O: "Son tiempos duros para los ortodoxos del rap"