La historia más curiosa se repite. Doce años después de triunfar en Sitges, bastante por sorpresa, con aquel retorcido cuento navideño llamado 'Rare exports', el director finlandés Jalmari Helander ha vuelto a repetir hazaña con 'Sisu', cinta de acción bélica que no aparecía en demasiadas quinielas. Como hace doce años, además, el premio es múltiple (esta vez cuádruple en lugar de triple): mejor largometraje, mejor interpretación masculina (Jorma Tommila), mejor fotografía (Kjell Lagerroos) y mejor música (Juri Seppä y Tuomas Wäinölä).

El jurado formado por William Lustig (director de 'Maniac'), la escritora Mariana Enríquez, Christophe Mercier (antiguo vicepresidente de Fox Searchlight Europe), la actriz Susanne Wuest y la programadora Heidy Honeycutt tenía sus razones para premiar esta historia con ecos de 'Acorralado' y 'Mad Max: Fury Road', enfrentamiento de un buscador de oro con el ejército nazi en la segunda guerra mundial. Para la también finlandesa 'Ego', obra de la directora Hanna Bergholm, ha quedado solo el premio a los mejores efectos especiales, ex aequo con 'Irati', del alavés Paul Urkijo, también premio del público.

La surcoreana 'Project wolf hunting', despliegue de acción y monstruos firmado por Kim Hong-sun, ha obtenido el premio especial del jurado y una mención especial a mejores edición de sonido, montaje y coreografía de especialistas de escenas peligrosas. También se llevan mención especial la directora de 'Nightsiren', Tereza Nvotová, "por su elegancia a la hora de representar la caza de brujas en nuestras días"; la mención especial incluye, además, a las actrices Natalia Germani y Eva Mores. 'Nightsiren' ha obtenido, además, el Méliès d'Argent a mejor película.

Otra película muy querida por el jurado ha sido 'Pearl', del casi veterano del terror 'indie' Ti West, este año receptor de una Màquina del Temps. West ha recibido el premio al mejor director, y Mia Goth, coguionista además de protagonista, el de mejor interpretación femenina. Además, el Jurat Oficial Fantàstic ha querido destacar 'Increíble pero cierto' y 'Fumar provoca tos', las dos últimas obras del maestro del absurdo Quentin Dupieux (mejor guion ex aequo consigo mismo). También dos premios se lleva Michelle Garza por el terror de maternidad de 'Huesera': Blood Window a la mejor película iberoamericana y Citizen Kane a la dirección novel. Por su parte, el jurado crítico ha considerado 'Something in the dirt', de Justin Benson y Aaron Moorhead, mejor título a concurso de la sección oficial.

Ya en las secciones paralelas, han resultado premiados títulos como 'Jerk' (mejor largometraje de Noves Visions), 'La otra forma' (mejor largometraje de Anima't), 'H4Z4RD' (mejor película de Òrbita), 'Jurassic punk' (mejor película de Sitges Documenta) o 'You won't be alone (premio Carnet Jove al mejor largo de sección oficial).

Edición de récord

Mònica Garcia (directora general de la Fundació Sitges) recordó que han vivido una edición de récord: "Estamos en un 10,5% por encima de la asistencia habitual en un festival prepandemia, sin restricciones", explicó con orgullo. "Este récord se traduce en un 6,3% más de recaudación por encima de la media". Otro récord: 610 invitados.