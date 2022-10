Sôber (actúa este sábado en Zaragoza): "La industria cada vez da más la espalda al rock, pero el público sigue estando ahí"

Sôber no ofrece un concierto en Zaragoza desde el año 2017. Un largo periodo de ausencia que este sábado llegará a su fin en la sala Oasis de la capital aragonesa a partir de las 22.00 horas. La mítica banda de rock-metal alternativo desembarca con su gira 'Elegía' para presentar su disco homónimo, el undécimo de estudio de su carrera. El grupo madrileño tocará las canciones de este nuevo álbum, pero también las más míticas de una trayectoria que comenzó en 1996 y que alcanzó su etapa de mayor éxito comercial en 2002, con su disco 'Paradÿsso'. Este diario ha charlado con el líder de la banda, Carlos Escobedo.

¿Cómo les trata el público zaragozano?

Zaragoza fue de las ciudades que más nos costó llegar en su día, pero ahora se ha convertido en una plaza muy buena para nosotros. La idea es tocar seis o siete canciones del nuevo disco y otras 13 o 14 de grandes éxitos. Intentamos contentar a todos los públicos porque en los últimos años también vemos a bastante gente joven en las primeras filas.

Los temas de ‘Elegía’ ya estaban compuestos antes de la pandemia, pero han comentado que la crisis sanitaria influyó en la producción del álbum.

Sí, el pilar de las canciones estaba compuesto, pero la pandemia se llevó los temas a esos Sôber más oscuros con los arreglos y las pinceladas finales. Incluso en la portada se ve el rastro de la pandemia, también con más oscuridad y melancolía.

Además de en cedé, han lanzado el disco en vinilo con una edición muy cuidada.

Sí, ha quedado un formato espectacular con un libro de 32 páginas y ese formato vinilo que permite apreciar bien las láminas. En la primera semana se vendieron 3.000 copias, que a día de hoy es una barbaridad. Eso te sirve para comprobar que tus fans apuestan por estos formatos y siguen creyendo en el orden de las canciones. En este sentido también se nota que tenemos un público de más edad.

¿Las letras también estaban escritas desde antes de la pandemia?

También estaban escritas, aunque como siempre me gusta hacer un repaso, sí que hubo algunas que sin darnos cuenta las acomodamos al momento que estábamos viviendo. De todas formas, este disco no es para nada conceptual, sino que cada canción tiene su propia historia. La verdad es que estoy bastante orgulloso de las letras. En mi opinión es nuestro disco más destacado en este sentido.

Este es su undécimo disco de estudio. ¿Cómo ha evolucionado el sonido de Sôber en estos años?

Sigo viendo a los Sôber de siempre pero mucho más evolucionado y más maduros. Hemos crecido mucho en el sentido de la producción, pero la esencia del grupo sigue ahí. No hemos dado bandazos para nada a nivel de estilo. Y eso hace que a los tres segundos de escuchar una canción nuestra, la gente nos identifique. Es algo a lo que le damos mucho valor.

¿Cuando se logra tener un sello propio, da más miedo innovar o salirte del carril?

Yo cuando compongo no lo hago pensando en qué va a pensar el público. Hago lo que me gusta y si se sale de nuestro rollo no me suele gustar. Simplemente seguimos nuestro propio criterio. Recuerdo que en nuestros inicios siempre nos comparaban con Héroes del Silencio o con Tool y ahora ya hay muchas bandas que suenan a Sôber.

¿Cómo ve la salud del metal en España?

La calidad de las bandas la veo muy notable. El problema es que los medios, los promotores y las instituciones cada vez dan más la espalda al rock. El indie y el reguetón se lo han llevado por delante. Pero el público de metal sigue ahí. Ya nadie apuesta por el rock. Por eso nos fuimos hace unos años de Warner. Ahora las compañías solo piden inmediatez, una canción nueva cada mes, y eso no va con nosotros. Por eso nos hemos ido a El Dromedario Records, que entienden la música más como nosotros.

¿Tienen algún proyecto entre manos?

En 2024 cumplimos 30 años y para celebrarlo igual volvemos a hacer una gira conjunta con Savia y Skizoo.