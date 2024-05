"El Real Zaragoza no va a bajar"

Vaya partido para ser su primera experiencia como visitante en La Romareda…

Bonito, sí. Y los dos equipos nos jugamos mucho. Será un buen partido.

¿Cómo lleva lo de jugar por primera vez en ese estadio con otra camiseta que no sea la del Zaragoza?

Jugué ahí un playoff de ascenso con el filial, pero es verdad que va a ser la primera vez que lo haga como rival. Y trato de llevarlo con normalidad porque quiero hacerlo lo mejor posible y ganar, aunque es cierto que hacerlo contra el equipo de tu ciudad y con amigos y familiares en la grada es algo especial.

¿Ya siente el cosquilleo o cuando vaya a salir al campo?

Siento, sobre todo, ilusión de poder jugar ahí. Ya le digo que irá mucha gente conocida y, de hecho, estoy todo el día preguntando en el club por entradas. Al final me van a echar de tanto preguntar.

¿Tanta demanda tiene?

Familia, amigos… todo el mundo está ilusionado con la posibilidad de venir a verme.

"Estoy todo el día preguntando en el club por entradas. Al final me van a echar de tanto preguntar"

¿Hay piques o bromas con la gente de su entorno estos días?

Algún amigo me dice que tampoco hace falta que me esfuerce como siempre y que me lo tome con más calma, pero ya le digo que eso es imposible.

¿Está en contacto con algún jugador de la plantilla del Zaragoza?

Con Nieto, Guti… con los que compartí vestuario cuando estaba por allí.

"Algún amigo me dice que tampoco hace falta que me esfuerce como siempre y que me lo tome con más calma, pero ya le digo que eso es imposible"

¿Y qué le cuentan?

No me gusta mucho hablar con ellos la semana previa al partido. Somos amigos pero durante los 90 minutos y los días previos, no hay amigos.

¿Qué es más sorprendente, la situación del Zaragoza a estas alturas o la del Racing de Ferrol?

Las dos cosas. Es cierto que nosotros no estábamos en las quinielas pero estamos haciendo una gran temporada y, sin embargo, al Zaragoza se le veía más arriba sobre todo por la forma en que empezó la temporada. Nosotros, que no figurábamos entre los favoritos al playoff, nos centramos en hacerlo lo mejor posible.

¿Hasta qué punto le ha sorprendido el batacazo del Zaragoza?

Al principio, sobre todo después de un inicio espectacular, la sensación general es que el Zaragoza iba a estar arriba, pero el fútbol tiene estas cosas y las temporadas son largas. No se esperaba esto, no, pero les deseo lo mejor a partir del lunes.

¿Cuál es el secreto del Racing?

Nosotros somos un gran grupo y estamos disfrutando de un año muy bonito. Es un proyecto muy ambicioso que viene de años atrás. Se mantiene una base con gente humilde y muy trabajadora con ganas de crecer y esa ilusión y ese trabajo se han visto reflejados en los resultados.

En ese vestuario hay mucho jugador aragonés y exjugadores del Zaragoza. ¿Se habla mucho de la situación del equipo aragonés?

Se habla mucho de fútbol y de los rivales, pero es verdad que un poco más del equipo de la tierra de varios de nosotros y al que siempre le deseas lo mejor. Parecía una temporada diferente, pero le está costando más.

Tienen el playoff a tiro. ¿Lo ve factible?

Lo que tenemos en mente es que si queremos optar al playoff debemos sumar de tres y, a partir de ahí, a ver hasta dónde podemos llegar.

¿Prefiere coger al Zaragoza así o le hubiera gustado que no estuviera tan necesitado?

Es difícil darse cuenta de lo que es mejor. En todo caso, se trata de un rival muy complicado, como todos, pero más aún cuando hablamos de un equipo de la categoría del Zaragoza. Nosotros debemos centrarnos en hacer nuestro juego, estar serios y fuertes en defensa y hacerles daño con nuestras armas.

Solo se ha perdido un partido y fue por sanción y es el jugador de campo que más minutos ha disputado. ¿El Racing es Bernal y diez más?

A comienzos de temporada solo quería trabajar duro y disfrutar, pero es verdad que está siendo una temporada de ensueño para mí. A ver si podemos ponerle la guinda, pero estoy muy feliz.

¿Es el fútbol profesional como se lo esperaba?

He sido capaz de adaptarme rápido, como todo el equipo. Es cierto que una competición larga y complicada en la que cuesta mucho ganar cada partido y hay pocos goles. Es lo que me esperaba.

"Está siendo una temporada de ensueño para mí. A ver si podemos ponerle la guinda, pero estoy muy feliz"

Usted brillando y el Zaragoza sin centrocampistas…

Pero seguro que saca buenos futbolistas y que será complicado. Al final, todos los equipos tienen problemas de lesiones y sanciones.

¿Cree que alguien se arrepiente de haberle dejado marchar de la Ciudad Deportiva?

Cuando se toman decisiones se hace con la mejor intención. Se decidió eso y a partir de ahí solo puedo desear lo mejor al Zaragoza, como supongo que ellos me lo desean a mí.

Su nombre está subrayado en rojo en la agenda de futuribles aunque tiene una oferta de renovación del Racing por tres años. ¿Cómo se plantea el futuro?

La verdad es que estoy bastante fuera del tema de rumores, conversaciones, negociaciones y ofertas. Sería un error con lo poco que queda y lo mucho que nos jugamos. Debo estar concentrado y centrado 24 horas al día en ese pequeño esfuerzo más para una gran recompensa.

¿Ve con buenos ojos un regreso en el futuro?

En la vida no se puede decir sí o no al cien por cien a nada. No se sabe lo que está por venir y solo pienso en acabar la temporada de la mejor forma y después tomar la mejor decisión posible.

"¿¿Volver al Zaragoza? En la vida no se puede decir sí o no al cien por cien a nada. Me centro en acabar la temporada y luego tomar la mejor decisión posible"

Tiene 27 años y está en el mejor momento de su carrera. ¿Cuál será su prioridad?

La prioridad es prolongar este momento durante mucho tiempo más y, sobre todo, confiar en que me respeten las lesiones.

¿Le preocupa alguien en especial?

Por la posición que ocupo en el campo, tendré que prestar una atención especial a Maikel Mesa, que ya lleva once goles. Si no cambian el sistema, creo que es el que tendría que estar sujeto a una especial vigilancia por mi parte.

""Habrá que prestar una atención especial a Maikel Mesa"

En principio, si Moya no es perdonado, se cruzará ahí con Vaquero o Terrer. De nuevo la cantera al rescate del Zaragoza.

Estoy al día. Sigo al filial y sé que está jugando el playoff de ascenso a Primera REFF. Son grandísimos jugadores con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible. En los momentos difíciles, la mayoría de los clubs miran un poco más abajo y la del Zaragoza es una gran cantera con enormes futbolistas. Me alegro mucho por ellos.

¿Se va a salvar el Zaragoza?

El Zaragoza no va a bajar, de corazón se lo digo. Estoy convencido de que sacará adelante la situación y yo le deseo lo mejor en los dos partidos que le restarán a partir del domingo.

Suscríbete para seguir leyendo