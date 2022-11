El Teatro Lírico de Zaragoza cierra el año con 'Agua, azucarillos y aguardiente'

Tres décadas y media dan para mucho... Pero no son suficientes. Así se podría resumir la filosofía de vida del Teatro Lírico de Zaragoza, que en este próximo 2023 alcanzará los 35 años, una cifra muy meritoria, máxime teniendo en cuenta que la zarzuela no vive sus mejores días. Con todo, desde esta asociación de la capital aragonesa trabajan sin cesar por poner en valor este género nacional que aúna música y teatro. Así, este fin de semana el grupo presenta 'Agua, azucarillos y aguardiente', una zarzuela especial, pues fue una de las primeras que representaron. Sin embargo, no lo hacen desde 2015, y ahora vuelven con ella a su lugar habitual de trabajo: el Colegio Mayor Universitario de las Carmelitas.

El secreto de su longevidad, dice Santiago Arcusa, vicepresidente y tenor del Teatro Lírico, reside en "la constancia y la ilusión de todo el grupo". Él mismo predica con el ejemplo, pues con este son ya 27 los años que lleva dedicándose en cuerpo y alma -voz, en este caso- a una agrupación que, bueno es recordarlo, nació y continúa sin ánimo de lucro. Con todo, pese a su larga trayectoria, Arcusa reconoce que les gustaría contar con más apoyo institucional. "Después de tantos años llevando el nombre de Zaragoza por donde vamos, el ayuntamiento podría darnos algo de ayuda. Ya no económica, con un mejor acondicionamiento del local bastaría. Sobrevivimos a base de actuaciones. Si no, ya habríamos cerrado hace tiempo", explica el tenor. En ese sentido, el Teatro Lírico es la única asociación aragonesa dedicada exclusivamente al género de la zarzuela. "En el Teatro de la Zarzuela madrileño hay programación regular -expone Arcusa-, pero en Zaragoza y Aragón somos el único grupo". Aunque, eso sí, desde el Auditorio sí hacen "números sueltos y antologías". De este modo, el Lírico lleva a cabo una media de entre ocho y diez actuaciones al año, incluidas las representaciones de 'Gigantes y cabezudos', habituales en las Fiestas del Pilar, y las galas líricas del Auditorio en beneficio del comedor del Carmen, que el próximo febrero vivirá su duodécima edición. Por otra parte, Santiago Arcusa cree que, en ocasiones, tendemos a valorar más los géneros foráneos que los propios. "Una ópera tiene más nombre, y se le da más bombo y platillo cuando se anuncia. Pero estamos peleando para que eso cambie y poder hacernos un hueco", reconoce. Y es que, como es lógico, "cuanta más gente venga, más ingresos tendremos y más producciones podremos hacer". Una zarzuela "muy divertida" 'Agua, azucarillos y aguardiente' es una comedia "muy divertida". La última vez que la pusieron en escena, en el Teatro Principal, contaron con el apoyo de una orquesta, pero por los condicionantes de este nuevo local, cambiará un poco su representación, que tan solo contará con la compañía de un piano de cola. "La actuación depende del sitio", señala Arcusa. La obra en cuestión transcurre en Madrid, y habla de las vicisitudes de una pareja y la tormentosa relación del novio con su suegra. "Es una comedia que se desarrolla con diferentes números musicales: el coro de amas y niñeras, el de barquilleros, hay un vals en el que participan los cuatro protagonistas...", señala el tenor zaragozano. Todo ello culminado con la participación del cuarteto, mazurca y pasacalles, "la música más conocida de la obra", y la intervención de los solistas y de todo el coro. Ambas actuaciones, que serán a partir de las 18.00 horas, han superado todas las expectativas y ya han agotado todas las entradas disponibles. Una confirmación de que los 35 años de vida del Teatro Lírico no tienen visos de acabar. La próxima parada de la agrupación está prevista para el fin de semana del 21 y 22 de enero, cuando interpretarán 'La dolorosa'. Las entradas para esta función saldrán a la venta el próximo 2 de enero, con un precio de 10 euros. Un concierto y tres décadas de pasión por la zarzuela