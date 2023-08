El XX Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria se ha despedido esta tarde con una gala de clausura que ha llenado el teatro Bellas Artes de premios, homenajes y emoción. Una gala que ha servido para poner el broche a una edición marcada por el récord de asistencia de público que consolida el certamen como el más importante del panorama nacional y lo convierte en un referente del cine español.

La primera en recoger su Premio Revelación ha sido la actriz Goize Blanco: «Un premio siempre te da alegría, y lo de revelación me lo tomo muy bien porque eso quiere decir que tienen mucha esperanza en mi carrera, así que intentaré no defraudar», ha afirmado con humor.

Después, Carolina Yuste ha recogido el Premio Talento de Comedia, por parte del actor Jorge Usón y, sin esperarlo, de la también actriz Esther Ortega. Para la ganadora en 2019 del premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Carmen y Lola', este nuevo galardón significa «mi primera vez en Tarazona y estoy más feliz que ni sé. Siempre es hermoso que la gente te quiera cuidar», ha declarado la pacense. Yuste ha defendido el género porque «desde la comedia se pueden llegar a lugares inimaginables, permite que el público se quite el caparazón». «Es muy difícil hacer comedia, porque tienes que jugar con la verdad más absoluta pero a la vez con un tono que haga también que el público lo reciba y se ría. Desde la risa se pueden cambiar muchas cosas», ha añadido.

Pablo Chiapella, Amador Rivas

Por su parte, el actor Pablo Chiapella se ha llevado el Premio Talento de Comedia que, por sorpresa, le ha entregado Fran Perea. Un artista que se ha convertido en un referente de la comedia en España y ha venido por primera vez al festival. Según ha contado, «este premio me produce mucha alegría, no sólo por lo que implica y el reconocimiento, es un gusto estar en Tarazona». «Se agradece que después de tantos años se fijen en ti y te reconozcan tu buen hacer, estoy muy orgulloso», ha apostillado.

Adriana Torrebejano, por su parte, ha recogido el Premio Talento de Comedia «con mucha ilusión» y sorpresa, porque al escenario del teatro Bellas Artes han subido su hermano Roger y su sobrina Alaia. Un reconocimiento que, casualmente, ha llegado cuando cumple 20 años de profesión. «Parecía como cosa del destino, y encima en el festival número veinte», ha reconocido la actriz.

Itizar Miranda, Talento aragonés

No ha faltado el Premio Talento Aragonés que esta vez ha recaído sobre Itziar Miranda. Un galardón que le ha entregado a modo de sorpresa el actor Jorge Elorza. «Siento un poco de pudor, la verdad, porque soy muy pudorosa con los premios, siempre pienso si me lo merezco o no, y creo que es un premio muy importante porque el Festival de Tarazona está en el corazón de todos los actores y actrices de este país, aquí se han creado grandes vínculos y después de conocernos aquí se han hecho grandes películas», ha destacado.

El último de los homenajes, el Premio Tarazona y el Moncayo ha sido para Ramón Barea por sorpresa de manos del productor José María Lara. «Un premio siempre es una alegría porque en este oficio a menudo ves todo gris y te da la impresión de que tu trabajo no trasciende», dijo. Y este galardón es especial por el vínculo que tiene con Tarazona, ya que Barea estuvo en la primera edición en 2004 cuando vino a entregar un premio al desaparecido actor Álex Angulo. «He estado en Tarazona en todas las modalidades, como participante, entregador, jurado,… me faltaba la de homenajeado», ha recordado.

Por si fueran pocas las sorpresas, la organización del Festival de Tarazona ha querido sorprender con el Premio Especial XX Aniversario a Mariano Venancio, Sergio Pazos, Elena Lombao y el propio presentador de la gala, Luis Larrodera.