La ermita de la Purísima de Arándiga, reconvertida en un nuevo espacio cultural, inauguró este fin de semana la exposición de arte contemporáneo de Yann Leto 'And after, what?'. Todo dentro del plan cultural del ayuntamiento con el objetivo de dinamizar la cultura como medio de atracción a la localidad.

El propio artista fue el encargado de inaugurar la muestra en un acto al que asistieron más de 150 personas y en el que dialogó con los asistentes acerca del tema de la exposición, una reflexión en torno a la vida y la muerte. Y es que el acto contó con una gran afluencia de público, gente de Arándiga y personalidades del mundo de la cultura y la política local. Entre otros, asistieron Álvaro Conde, de la Galería Yusto-Giner; Cristina Grande, periodista; Carlos Grassa, escritor (La Cala de Chodes); Sol Barbini, artista; David Peréz, alcalde de Arándiga; Irene Marco, concejala de cultura de Arándiga; Luis Velilla Sancho, alcalde de Morata de jalón; y Sandra Hernández, concejala de cultura de Morata de Jalón. La obra artística expuesta La serie que ya se puede contemplar está formada por cuatro pinturas y una instalación inédita al aire libre creada ad hoc para la muestra de Arándiga. Yann Leto, de origen francés y que vive a caballo entre Roma y Madrid, ha seleccionado las obras de colecciones privadas guiado por el leitmotiv de la muerte y la vejez desde una óptica irónica y simbólica. En cuanto al título, Yann Leto lo eligió inspirándose en un grafiti que observó un día cerca de un cementerio y que le sirvió de inspiración para esta exposición que ahora acaba de ver la luz en la pequeña localidad de Arándiga. Los habitantes del municipio asistieron emocionados por ver la ermita recuperada como espacio cultural, acogiendo la iniciativa y respaldándola con un lleno absoluto. Dinaminación de la ermita de la Purísima La muestra inaugura el proyecto de dinamización de la ermita de la Purísima por parte del área de cultura del ayuntamiento. El objetivo, como indica Irene Marco, concejala de dicha área, es «convertir la Purísima en un espacio cultural que albergue exposiciones, conciertos y otras actividades que resulten estimulantes para los vecinos y vecinas, y por supuesto que atraiga a quienes deseen conocer nuestro municipio». Yann Leto expone ‘And after, what?’ en Arándiga La exposición de Yann Leto se podrá disfrutar todos los sábados de 11.00 a 13.00 horas hasta el próximo 7 de octubre con entrada libre hasta completar el aforo, y contará con visitas guiadas tanto a la exposición como a la propia ermita a través del Ayuntamiento de Arándiga