La exitosa gira europea 'The World Of Hans Zimmer – A New Dimension' ha colgado el cartel de 'sold out' en las 18 fechas previstas esta primavera, incluidas Barcelona y Madrid los días 24 y 29 de abril respectivamente. Ahora, se han anunciado nuevas fechas en España para diciembre, entre las que se encuentra Zaragoza (5 de diciembre).

La gira de conciertos internacionales arrancó 2024 con un nuevo programa musical que ya se detalla en el subtítulo: una nueva dimensión. En una nueva selección de la tremendamente diversa colección de partituras de Hans Zimmer, el espectáculo transportará al público a un viaje musical único inmerso en dimensiones completamente nuevas.

El tour anterior, 'The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration', se presentó por primera vez en vivo en Alemania en 2018 y, desde entonces, ha recorrido todo el mundo con un éxito ininterrumpido. 'The World of Hans Zimmer – A New Dimension' marca ahora un nuevo capítulo en esta serie única de conciertos en la que el compositor no actúa en vivo en el escenario, sino que participa como comisario y director musical del espectáculo.

Sus grandes éxitos

El director de bandas sonoras continuará evocando la magia de sus composiciones junto con algunos de los solistas más destacados y renombrados del grupo de talentos de Zimmer y una magistral orquesta sinfónica. El público podrá disfrutar de impresionantes proyecciones visuales de secuencias de películas que serán el acompañamiento perfecto a la música.

Sus extraordinarias melodías y composiciones modernas cautivan a una enorme legion de fans en todo el mundo a través de generaciones. Zimmer ya ha revitalizado innumerables éxitos de taquilla del cine internacional, entre ellos 'Dune', 'James Bond – No Time to Die', 'El Rey León', 'Gladiator', 'Piratas del Caribe', la trilogía 'The Dark Knight', 'Interstellar', 'Last Samurai' y 'Top Gun: Maverick', entre otras.