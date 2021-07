El capitán de la selección española, Sergio Busquets, ha asegurado que el equipo ha demostrado "mucho más" fútbol que Italia y que han sido "superiores" en las semifinales de la Eurocopa, en las que la 'Azzurra' ha logrado el pase a la final en la tanda de penaltis, y ha afirmado que este grupo tiene "mucho que decir" y que volverá a "luchar por lo que se merece".

"Queríamos que no se acabara hoy el torneo, que se acabara el domingo con una victoria, pero así es el fútbol. El equipo ha estado muy bien, hemos sido mejores en casi todo momento, hemos tenido ocasiones. No nos hemos merecido ir por detrás en el marcador. El equipo ha sacado orgullo y es el orgullo que siento yo por todos los compañeros y el equipo. Es una lástima, pero así son las tandas de penaltis", señaló en declaraciones a los medios tras el partido.

En este sentido, destacó que han ofrecido "mucho más" fútbol que Italia. "Ha predominado nuestro juego con balón, recuperar lo antes posible... Ellos también son una muy buena selección. En líneas generales, hemos sido superiores. Es una lástima la tanda de penaltis, no queda otra que felicitarlos", indicó.

"Todos daban como favorita a Italia, pero hemos demostrado que hemos sido superiores y que este equipo tiene mucho que decir. Esto va a servir para que la mayoría, para los que era su primer torneo, coja mucha experiencia. Seguro que nos va a servir de mucho. En próximos torneos el equipo va a volver y va a luchar por lo que se merece, que es ganar títulos", prosiguió.

Además, el centrocampista del FC Barcelona ya mira al Mundial de Catar. "Queda un año y medio, pero este es el camino. Esto va a servir para tener una experiencia importante. Hay una gran selección, un gran staff, un gran grupo. No hemos podido culminarlo como hubiésemos querido, pero tenemos que estar orgullosos de esta selección", manifestó.

Por último, Busquets no quiso hablar de la posibilidad de que este haya podido ser su último partido con la selección. "No es el momento de pensar en mí. Es momento de estar tristes y a la vez orgullosos de este equipo. Tenemos que encarar el futuro con mucho optimismo, da igual que esté yo o no", finalizó.

Alba, "orgulloso"

Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona y segundo capitán de España en la Eurocopa 2020, reconoció que la eliminación en semifinales ante Italia es "un golpe duro" y aseguró que merecían pasar y que estaba "orgulloso" de la actuación de la selección.

"Merecíamos un poco más, el otro día ganamos (a Suiza en los penaltis) y esta vez no ha habido esa fortuna, estoy orgulloso de los compañeros, del staff, del seleccionador. hemos formado un grupo muy humano. Estamos jodidos", dijo el azulgrana, que agradeció el apoyo de todos los aficionados en todos los partidos.

"Hemos jugado de tú a tú contra una de las mejores selecciones que recuerdo de Italia y ahora mismo de Europa. Hemos merecido algún gol más. Ha sido un partido muy igualado entre dos selecciones que han jugado de tú a tú y es para estar orgulloso del equipo", insistió.

Alba explicó que lleva "nueve o diez años en la selección y hacía tiempo que no veía un grupo así". "Te jode perder, pero más jode por la ilusión que veía a toda la expedición, a los jugadores, al grupo que hemos formado, que a lo mejor no se ve desde fuera. He estado en vestuarios magníficos y lo que se respira aquí es difícil de igualar", apuntó.

El barcelonista consideró que España, con vistas al Mundial de Catar 2022, ha demostrado que con la gente joven que ha tenido tan buen rendimiento, hay buenas perspectivas, aunque ya "se verá, porque seguro que también estarán selecciones importantes como Argentina, Brasil y otros, pero habrá que intentar estar ahí y hacer un buen papel".

"Nos han tenido que echar en los penaltis. La gente tiene que estar orgullosa de esta España. Nos hemos dejado todo, hemos trabajado muchísimo, hemos pasado por muchísimas difícultades y ahí hemos estado. El equipo ha hecho una grandísima Eurocopa", añadió Alba, que se ve con "gasolina" para seguir en la selección y estar en el Mundial.

"Ojalá pueda llegar. Me veo bien. Físicamente me veo mucho mejor que otros años. El míster ya me conoce, se lo que quiere en cada momento. Cuando no de el nivel o el míster decida que no doy el nivel no vendré más, pero creo que puedo dar mucho más a la selección y a mi club", agregó.

"Ojalá esto sea el principio de algo muy grande"

Eric García, defensa de la selección española, admitió este martes que el equipo está "jodido" por la eliminación en la Eurocopa 2020 contra Italia en Wembley, aunque remarcó los merecimientos de su conjunto para llegar a la final y recalcó su esperanza de que "sea el principio de algo muy grande".

"Hemos controlado todo el partido y al final en los penaltis hoy no hemos tenido la fortuna que hemos tenido el otro día. Estamos muy jodidos. Creo que el equipo se merecía llegar hasta aquí y llegar a la final, porque desde el principio hemos pasado momentos muy duros, hemos tenido una mentalidad muy trabajadora y ganadora y así se ha demostrado al final. Tenemos que estar con la cabeza alta y pensar que ojalá esto sea el principio de algo muy grande", expresó.

"Con los jugadores experimentados que tenemos, la experiencia que tienen, y los jóvenes, hemos hecho un grupo increíble, con una mentalidad ganadora, trabajadora y ojalá sea el principio de algo muy grande", insistió Eric García al término del partido en Wembley.

Laporte: "Ver fallar a compañeros los penaltis es lo que más me duele"

El defensa Aymeric Laporte destacó el papel realizado por la selección española a pesar de caer en semifinales contra Italia, pero lamentó la situación en la que se encuentran los "compañeros que fallaron en la tanda de penaltis" tras la derrota.

"Lo que más duele es ver a compañeros fallar en la tanda. Es lo que más me duele. Llevamos sólo más o menos un mes juntos pero estamos todos muy unidos y eso ha hecho la diferencia hasta ahora. Somos una familia y por eso hemos llegado tan lejos", dijo Laporte.

"Hemos demostrado ser una gran selección con grandes jugadores a pesar de la juventud. Hemos demostrado tener recursos, ilusión y ambición y espero que en el próximo torneo lo hagamos mejor aunque en este ha estado bien", recordó el defensa del Manchester City.

Laporte destacó que el equipo español tuvo confianza desde el principio. "Desde el primer partido confiamos en nuestro grupo. Planteamos partidos buenos en la fase de grupos y nos empataban. No puedes ganar todos los partido 3-0 pero hemos demostrado ser una selección muy fuerte con un fútbol bonito. No pudo ser pero hemos jugado muy bien", dijo.

"Al final practicamos un fútbol espectacular y estamos contentos del esfuerzo a pesar de no haber ganado", insistió Laporte. "Hemos llegado hasta aquí. Selecciones más fuertes sobre el papel y han caído antes. Queríamos llegar hasta el final. Italia era un gran rival y lo intentamos hasta el final", añadió.

Laporte elogió al seleccionador. "A Luis Enrique le debo mucho y ha demostrado ser un gran entrenador y llevar el grupo a la perfección. Hubo muchos cambios, incluido el mío, y el grupo que logramos hacer es espectacular", indicó.