El CD Ebro da por cerrada su plantilla del primer equipo con la última incorporación, el exzaragocista Abraham Minero. El jugador es todo un clásico del fútbol español que ha competido en las más altas esferas, con 79 partidos en Primera División y 169 en Segunda. Entre otras, ha vestido la camiseta del Real Zaragoza, del Levante o del Eibar, aunque llega libre procedente del Lleida Esportiu.

Su posición más habitual y en la que ha jugado siempre es la de lateral izquierdo, pero Abraham es un futbolista versátil que también puede desenvolverse con solvencia en la zona central o incluso actuando como extremo. El jugador será uno de los veteranos de la plantilla y tiene claro que todo el vestuario va a remar en la misma dirección. «Vengo a aportar experiencia y trabajo, pero sobre todo vengo a sumar. Considero que es muy importante porque, si todos sumamos desde nuestra posición, podemos conseguir cosas muy bonitas», ha comentado.

El defensa se ha mostrado entusiasmado a su llegada a La Almozara tras terminar su vinculación con el Lleida Esportiu la pasada campaña. «Estaba en un momento de indecisión y el club me ha convencido. Mi llegada al Ebro es un reto bonito y estoy muy contento porque, en el poco tiempo que llevo aquí, me he llevado una sorpresa muy grande encontrándome con una calidad humana que hacía mucho tiempo que no veía», ha explicado Minero, que espera «devolver todo este cariño en el campo».

El lateral ha manifestado que no le gustan los objetivos a largo plazo, y por ello su meta está en el primer partido del domingo ante el Badalona. «Me marco el objetivo de empezar bien. Pienso que es algo muy importante, más aún jugando un casa: debemos hacer un gran partido para intentar conseguir esos 3 puntos», ha concluido.

Por otra parte, el Ejea confirmó la vuelta del oscense Rubén Garcés, que cumplirá su tercera etapa en el club de las Cinco Villas.