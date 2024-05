El Casademont Zaragoza catapulta a Leo Fiebich

Leo Fiebich se ha convertido en la primera jugadora del Casademont Zaragoza en disputar la WNBA, porque en el equipo masculino ya habían recorrido ese camino antes Damjan Rudez y Vit Krejci (sin contar a Antetokoumpo porque no pasó por la capital aragonesa). La alemana ha cumplido su sueño, expresado ya públicamente en medios alemanes cuando tenía catorce años, impulsada por su enorme talento y porque en el Casademont ha encontrado el lugar y el clima ideal para poder demostrarlo. En Zaragoza ha sido una estrella desde el primer día pero casi sin pretenderlo. Simplemente, porque era la mejor.

La alero de 24 años destacó siendo una adolescente y, en su primera temporada en la Liga germana, fue nombrada mejor jugadora debutante. Pero a final de ese curso, en 2019, sufrió una grave lesión de rodilla con la selección sub-19 que le hizo pasar el año siguiente casi en blanco. Fiebich tuvo que reconstruirse, se marchó a Francia, donde no le fue bien, y luego a Australia, donde empezó a recuperar su nivel.

Allí estaba cuando la fichó el Casademont Zaragoza en 2022. Carlos Cantero no dudó en apostar por ese talento y sumarlo a su equipo. La jugadora quiso conocer la ciudad, el pabellón, el entorno en el que iba a estar antes de decidirse y apareció un día por el Príncipe Felipe con el propio Cantero sin que nadie supiera quién era aquella joven rubia.

Le gustó lo que vio, firmó con el Casademont y el resto ya es historia. Fiebich ha sido la MVP de la Liga Femenina Endesa las dos temporadas que la ha disputado y en su debut en la Euroliga su impacto no ha sido menor, formando parte del mejor quinteto de la competición. Pero, además, es una magnífica jugadora de equipo. Podría ser la máxima anotadora cada partido, pero no le importa en absoluto no serlo. Y en defensa ha ofrecido varios clínics ante los rivales más exigentes.

En las competiciones españolas ha sumado este curso 38 partidos oficiales con unas medias de 11,3 puntos, 5,2 rebotes, 2,1 asistencias y 14,6 de valoración. En la Euroliga han sido 17 encuentros con casi 31 minutos de media y 12,4 puntos, 6,1 rebotes, 2,4 asistencias y 16,4 de valoración. Ha sido la jugadora del equipo con más minutos de juego en todas las competiciones.

Así que el Casademont ha catapultado a Fiebich y Fiebich ha impulsado al Casademont, que ha jugado dos finales de Copa y ganado una con la alemana. Antes de llegar a Zaragoza Leo había estado en Les Flammes Carolo de la LFB francesa, donde jugó la Liga y la Eurocup promediando en los 12 encuentros que ha jugado en cada una de las competiciones, 5,1 puntos y 3,4 rebotes en la competición francesa y 6,4 puntos y 4,1 rebotes en la continental, en 15 y 21 minutos, respectivamente. En Australia, con las Warwick Senators, fue nombrada MVP de la final de la Liga con 21 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias.

La Liga Femenina Endesa y la Euroliga, de la mano del Casademont Zaragoza y Carlos Cantero, han sido su catapulta la WNBA. Fue drafteada en 2020 por Los Angeles Sparks, pero no ha sido hasta este 2024 cuando ha firmado su contrato con las New York Liberty, que adquirieron sus derechos. Unos días después de concluir la temporada en España viajó a Nueva York para entrenarse con su nuevo equipo y ser una de las doce elegidas para disputar la temporada que arranca esta misma madrugada.

