Karim Benzema, delantero internacional francés del Real Madrid, no quiso comparar el tridente que forma con Eden Hazard y Vinicius con el que integró con Cristiano Ronaldo y Gareth Bale y que tantos títulos dio al madridismo, y aseguró que este "queda para siempre" con tres 'Champions' seguidas.

"Igualar no sé porque es otra época, otro sistema, otros jugadores. Lo que he hecho con Cristiano y Bale se acabó, pero fueron años de goles y títulos con un trío que se queda para siempre en el fútbol. Eden y Vinicius son dos grandes jugadores, siempre estamos juntos intentando jugar bien, meter goles, asistirnos para ayudar al equipo a ganar el partido", valoró en rueda de prensa.

Benzema dio un paso al frente en el aspecto goleador desde el adiós de Cristiano y asegura que su liderazgo responde al trabajo que le dedica: "No hay secreto, se llama trabajo. Día a día hace que cada año me sienta mejor porque me cuido mucho a nivel físico y mental".

Reconoció el delantero francés que el 'Balón de Oro' es un objetivo que tiene en mente. "No me quita el sueño, pero es un sueño de todos los jugadores. Lo más importante es lo que hago con mi equipo, ayudar a ganar títulos si puedo y demostrar cada día que puedo estar a gran nivel. El Balón de Oro lo queremos ganar todos, yo también".

Centrado en el estreno en la Liga de Campeones, una competición "especial" para el madridismo y que aseguró que es el gran objetivo del equipo blanco, Benzema no piensa que haya favoritos por la igualdad que reina en el fútbol actual.

"Somos un equipo muy fuerte y lo que tengo que hacer es ayudar siempre a mi equipo como hago con asistencias y goles. Lo más importante es que al final tenemos que ganar algo. Es una cosa de todo el equipo", afirmó.

"La 'Champions' es la competición con más presión, todos los equipos son muy fuertes, nosotros no estamos detrás de otros. En el fútbol de ahora cada uno tiene sus cosas y puede ganar. No hay un favorito, solo fuera del campo, dentro hay partidos que piensa la gente que va a ganar un equipo y gana el otro. Vamos a pelear por un título muy importante para nosotros", añadió.

Por último, esquivó hablar de su compatriota Kylian Mbappé y el intento frustrado de su fichaje por el Real Madrid: "He hablado mucho de Kylian, sabemos el jugador que es este chico, pero me voy a concentrar en el partido de mañana".