Blanca no va a poder ayudar a su equipo, el Translop Alcañiz, en el próximo Campeonato Nacional por autonomías sub-15 de hockey patines, que se disputará en Langreo y Mieres del 4 al 8 de diciembre. Blanca no está lesionada, ni tiene ningún otro compromiso que no le permita viajar a Asturias. Simplemente no va a poder jugar con su club porque es mujer.

La joven deportista, que no se separa de los patines desde los tres años, es una apasionada del hockey. Es la única chica de su equipo, pero eso nunca le había supuesto ningún problema. Ni a nivel de adaptación, ya que sus compañeros (y amigos) la tratan como a una más, ni a nivel competitivo, ya que temporada tras temporada es una de las máximas goleadoras del equipo.

Se da la circunstancia de que a nivel de clubs en la categoría en la que compite Blanca, sí que se puede tener un equipo mixto pero a nivel autonómico la normativa lo prohíbe. «No entendemos como la Federación es tan estricta en una competición de niños. Nuestro apoyo a Blanca es total y queremos que esté con el equipo. Es una pieza clave», afirma Jorge Estopiñán, presidente del club. Desde el Translop Alcañiz se han puesto en contacto con la organización del campeonato pero su respuesta ha sido tajante, ya que apuntan que en esas mismas fechas se disputa el mismo torneo en su edición femenina. Pero al no ser el hockey patines un deporte muy extendido, la comunidad de Aragón no cuenta con un equipo de chicas en esa categoría, por lo que para Blanca esa posibilidad tampoco es una opción. Así que la joven se encuentra en un limbo de difícil solución y en el que la única perjudicada es ella y, por supuesto, su equipo.

«Somos como una familia, se conocen los chicos y sus padres desde hace muchos años y todos se están volcando para que Blanca esté con nosotros», asegura Estopiñán. De momento, y a pesar de la compleja situación, desde el club han encontrado una manera para que Blanca pueda estar cerca en el torneo de sus compañeros y no se pierda un evento tan bonito, lo que es un pequeño consuelo para la deportista. «Le hemos conseguido una licencia de delegada para que pueda sentarse en el banquillo», explica el presidente.

Pero Blanca no se conforma y todavía tiene esperanzas de jugar, pero los mensajes desde la Federación Española de Hockey en ese sentido son claros. La norma es la norma, aunque para muchos injusta, y a la joven aragonesa no le va a quedar más remedio que animar desde fuera a unos compañeros que van a echar de menos sus goles