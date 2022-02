El Real Madrid sucumbió con estrépito (68-47) ante un Zalgiris muy superior al equipo español, que no dio sensación en ningún momento de poder hacer frente al conjunto lituano, en el que destacó Edgaras Ulanovas con 15 puntos.

Tras perder la final de la Copa del Rey frente al Barcelona, y con la baja de Rudy Fernández, el Real Madrid se plantó en Kaunas para disputar el primero de los doce partidos que jugará en 36 días.

Desde el principio, el Zalgiris, respaldado por el fervor de su afición, mostró ambición de ir a por el partido y a partir del minuto cuatro se hizo dueño absoluto del marcador, haciendo mucho daño en jugadas de ataque dentro del perímetro comandados por el francés Joffrey Lauvergne.

En defensa también se mostró muy fuerte el conjunto lituano, especialmente el estadounidense Josh Nebo, que contabilizó cuatro rebotes en un primer cuarto al que su equipo llegó con una ventaja de siete puntos pero que llegó a ser de diez.

Tal fue la superioridad del equipo lituano en el primer cuarto que, en un tiempo muerto de Pablo Laso, el técnico madridista se mostró tajante: "Seguimos en depresión. Si no queréis jugar, no pasa nada. Decídmelo y así no me llevo el mal rato".

En el segundo cuarto, cuando más parecía sufrir el Real Madrid, apareció el estadounidense Trey Thompkins para anotar un triple que reanimó a su equipo, que mejoró en ataque y dejó por unos instantes dubitativo a su rival.

Aún así, el Zalgiris se recompuso pronto para irse al descanso con una ventaja de nueve puntos porque el Real Madrid permitió numerosas concesiones en defensa que le penalizaron con 2+1 dentro de la zona y le hicieron terminar el segundo cuarto con nueve pérdidas.

El descanso le vino bien al Real Madrid para refrescar ideas y su mejoría llegó durante varios minutos con puntos importantes gracias al acierto del caboverdiano Walter Tavares y el argentino Gabriel Deck, aunque su reacción fue un espejismo y quedó enfriada antes de terminar el tercer cuarto con un triple de Lekavicius que dejó helado al equipo de Pablo Laso.

En ese momento comenzaron los problemas para el Real Madrid, que se vino abajo, se mostró frágil en defensa y vio cómo poco a poco Zalgiris se fue empezando a marchar en el marcador hasta quedarse 19 puntos por debajo a falta de cuatro minutos.

De ahí al final, el partido fue un calvario para el Real Madrid, que sufrió mucho en el tiro exterior, cometió faltas en ataque y en ningún momento dio sensación de poder reaccionar con ciertas garantías, acabando desquiciado por su rival.

Ficha técnica:

68 - Zalgiris (18+20+11+19): Webster, Ulanovas (15), Nebo (10), Cavanaugh (7), Strelnieks (6) -quinteto inicial- Lekavicius (10), Jankunas (4), Milaknis (2), Giffey (4) y Lauvergne (10).

47 - Real Madrid (11+18+8+10): Deck (4), Taylor, Yabusele (3), Tavares (12) y Williams-Goss -quinteto inicial- Randolph, Abalde (3), Hanga (2), Poirier (10), Llull (6), Thompkins (7) y Juan Núñez.

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Bojan Nikolic (SER) e Igor Dragojevic (MON).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Euroliga disputado en el Zalgiris Arena de Kaunas (Lituania).