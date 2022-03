Mikel Oyarzabal no jugará más esta temporada después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el entrenamiento que la Real Sociedad llevó a cabo este jueves en las instalaciones de Zubieta. En una acción fortuita, se le fue la articulación y las posteriores pruebas médicas que le realizó el club confirmaron los peores presagios.

La Real Sociedad no comunicó el periodo que estará de baja el futbolista vasco, aunque en este tipo de lesiones suele rondar entre seis y ocho meses. Un varapalo tremendo para el propio futbolista, el equipo ‘txuri-urdin’ y la selección española. Oyarzabal es un habitual en las convocatorias de Luis Enrique y ahora su participación en el próximo Mundial de Catar con España se ve seriamente comprometida. La gran cita del fútbol de selecciones arranca el 21 de noviembre y el eibarrés tiene muy difícil llegar a tiempo.

El buque insignia de la Real y pieza clave para Imanol Alguacil había materializado esta temporada 15 goles en 33 partidos entre todas las competiciones. Pero más allá de los fríos números, su equipo echará de menos el liderazgo que ejercía dentro del campo.

“El momento que ningún futbolista desea me ha llegado”, escribió este miércoles Mikel Oyarzabal en una publicación de Instagram que el futbolista de la Real Sociedad acompañó con una fotografía vestido con la zamarra ‘txuri-urdin’ durante uno de sus últimos partidos. “Es una noticia difícil de asimilar, pero desde ya me he marcado un único objetivo. ¡Volveré aún más fuerte!”, aseguró el centrocampista eibarrés en un mensaje en el que agradeció en su lengua (“mila esker zuen mezuengatik”) todas las muestras de apoyo que había recibido a través de la red social. Oyarzabal se despidió con un ¡Aurrera! (¡Hacia delante!).