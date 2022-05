La Sociedad Deportiva Huesca hará de juez de la Liga en el estadio de Zorrilla del Real Valladolid en un partido en el que no tiene nada en juego (20.00 horas). Por el contrario, el conjunto pucelano lucha por ascender a Primera de forma directa. No depende de sí mismo, eso sí. Necesita ganar y que el Almería o el Eibar no lo hagan.

El Huesca, al igual que ocurrió en la penúltima jornada, volverá a ser juez en los destinos de otros equipos, ya que con el triunfo ante la Real Sociedad B cortó todas las aspiraciones que tenían los donostiarras de poder mantener la categoría y hoy repetirá como equipo que puede decidir quién ascenderá directamente. El equipo oscense, desde que no se juega nada, ha bajado el nivel fuera. Para este encuentro, Xisco Muñoz, técnico que se despide del conjunto azulgrana, cuenta con las bajas de Jorge Pulido, Enzo Lombardo, Darío Poveda, Gerard Valentín, Jaime Seoane, David Timor y Mikel Rico por lesión, y Ratiu porque está convocado con su selección nacional. El entrenador ha citado a los canteranos Manu Rico, Anglada, Prats y Euse.