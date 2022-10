La carrera pedestre más antigua de Aragón ha regresado tras la pandemia dispuesta a contar definitivamente con la mujer con la primera carrera femenina de su longeva historia. La igualdad fue total. Se equipararon el número de vueltas, un total de 100 a la plaza neoclásica de 90 metros de cuerda (un total de 9 kilómetros), y también los premios para los ganadores, idénticos para ambas categorías, desde los 200 hasta los 20 euros.

Se impuso finalmente la palentina Emma Pérez, segunda fue Marwa El Khouyaali y tercera Aiara Garaialde. La primera carrera femenina en la historia del Mundial del pollo la disputaron nueve corredoras. En la categoría masculina se impuso el marroquí de 23 años residente en Calatayud Zakaria El Boubekraoui tras un duelo con el local Sergio Latorre hasta la vuelta 85. Tercero fue Enrique Fernández, cuarto Nacho Dieste y quinto, Dani Fuentes.

La ganadora es policía municipal, tiene 36 años y es duatleta. «Es algo nuevo y divertido. Se me han pasado muy rápido las cien vueltas. No se me ha hecho larga y no me hubiera importado correr 120 vueltas como antaño», señaló tras su triunfo. Además, entre los dos platos fuertes no faltó la carrera infantil con tres vueltas a la plaza en la que podían participar todos los niños y niñas interesados sin necesidad de inscripción.

El Mundial del Pollo de Chodes mantiene así intacta su tradición pero se actualiza para corregir una anomalía no menos histórica. La prueba, que se celebra al menos desde hace cien años en esta localidad zaragozana y su peculiar plaza, nunca había contado con una carrera femenina, aunque sí habían participado mujeres junto a los hombres. En esta ocasión se ha apostado por una prueba femenina y también por cambiar las distancias. Ha desaparecido la carrera de 60 vueltas y se disputaron dos de 100, primero las mujeres y después, los hombres.

La prueba se enmarca dentro de las fiestas en honor de San Miguel Arcángel. Las corridas de pollos eran habituales en estas circunstancias festivas en numerosas localidades de la comunidad, pero la de Chodes es de las que se mantienen en pie. A lo largo de su historia la han corrido gente como Mariano Haro, Abel Antón, Jordi García, Santiago de la Parte, Fernando Díaz, Juan Ramón Muñoz o los aragoneses Javier Cortés, José Pallares y Luis Javier Alonso.