Las redes sociales se han convertido en una selva donde muchos usuarios escondidos detrás de un perfil anónimo se dedican a proferir una gran cantidad de insultos de todo tipo. Además de tener que aguantar este tipo de improperios mientras hacen su trabajo en los terrenos de juego, a veces se sobrepasan las líneas rojas y los comentarios llegan también a sus teléfonos móviles.

La imagen de la vestimenta de Borja Iglesias y Aitor Ruibal, futbolistas del Real Betis Balompié, está dando la vuelta al mundo. Su excompañero Víctor Camarasa, actual jugador del Real Oviedo, compartió en su perfil de Instagram una foto junto a Juanmi, Víctor Ruiz y los dos citados futbolistas en una boda. Tanto Iglesias, exjugador del Real Zaragoza, como Ruibal decidieron asistir al evento con un bolso acompañando a un traje alejado de la moda tradicional y las uñas pintadas. Además, el extremo acudió con su habitual pelo teñido, esta vez de azul y rosa, mientras que Borja se puso unos pendientes de aro de bastante tamaño.

Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mi, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar: — Aitor Ruibal Garcia (@aRuibal9) 11 de junio de 2023

Los comentarios no tardaron en llegar a una publicación que contaba con un total de 5 fotografías. "Mejor me callo si no me cierran la cuenta", escribía un usuario mientras otro atacaba directamente a Borja Iglesias. "¿No te da vergüenza salir así a la calle?, le preguntaba ofensivamente otro perfil.

La reacción de los dos futbolistas no tardó en llegar vía Twitter. Ruibal abrió la veda defendiéndose de su estilo ante los ataque de los usuarios, algunos con tintes homofóbicos, por su apariencia. "Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mi, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar", comenzaba su publicación antes de publicar otros cuatro tuits.

"La importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole"

con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole" "La necesidad, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia , para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad"

, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad" "Condenar la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación".

que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación". "Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos".

Borja Iglesias, internacional con España, no se quedó al margen de la polémica y se unió a su compañero Ruibal en la lucha contra estos ataques en las redes sociales. "El Panda" agradeció todo el cariño recibido por muchos usuarios que apoyaron en todo momento. "Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana", escribió en una primera publicación. "Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida", concluía Iglesias.