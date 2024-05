Antonio García de Diego (La banda sabinera en Zaragoza): "A Joaquín le he visto muy animado, así que qué sabe nadie"

-El formato de sus conciertos ya se ha hecho famoso.

-La peculiaridad que siempre vendemos es que lo más interesante y divertido es poder invitar a gente a cantar con todo lo que conlleva, con gente que lo hace muy bien y con desastres totales, pero siempre pasándonoslo bien y haciendo participar a la gente sintiéndose Joaquín por un momento.

-Cuénteme qué pasa con esos desastres totales…

-Tenemos que estar a la caza del cantante. Hay algunos que no afinan pero eso es lo de menos. Otra cosa más difícil es cuando no entran a tiempo o alguna frase se va de tiempo, tenemos que estar a la caza pero para eso somos profesionales y llevamos mucho tiempo en el escenario. Nos reímos y nos lo pasamos muy bien.

-¿Cuáles son las más elegidas?

-En México nos ha pasado algo muy curioso, la gente salía y solo pedía baladas, 'Contigo', 'Peces de ciudad', 'A la sombra de un león'… y eso pone la actuación en un tono pesado. Hasta que se me ocurrió decir que de las cuatro personas que subían era obligatorio que una cantara '19 días y 500 noches', por lo menos para subir el tono.

"Si algún día lo quiere contar Joaquín, lo hará, pero lo de Pancho no tiene nada que ver con nosotros"

-Llegan a Zaragoza donde hay mucho sabinero.

-La sala Galileo es el centro icónico de sabinerismo en Madrid, pues la Oasis es lo mismo en Zaragoza. Es una ciudad absolutamente sabinera, y además esa sala es un icono, así que esperemos que los cuatro cantantes locales triunfen. A veces se repiten, ¿eh? Los artistas sabineros se dan a conocer. Lo bonito es que la gente suba, participe y se lo pase bien cante lo que cante.

-¿Ya repuestos de la última gira con Sabina?

-Joaquín decía que es la mejor gira de su vida, no sé si es la mejor, pero sí creo que ha sido la más emocionante y él lo valora desde ese prisma. La gente iba con la inercia de creer que podía ser la última y esa comunión de Joaquín con su público ha sido inmensa. Y a Joaquín le he visto muy animado, estuve en su casa hace poco y lo vi muy bien así que ‘qué sabe nadie’ como decía el cantante. Ya veremos pero estaba hablando maravillas de lo bien que lo había pasado.

-¿Eso significa que no se va a retirar Joaquín Sabina?

-Nadie dijo sí, pero nadie dijo no, me dijo ‘me ha quedado un regusto tan bonito que quien sabe’.

-Mucho se habló de la no presencia de Pancho en la gira y algunos aludieron a La banda sabinera como la causante de eso…

-Nada que ver y me fastidia mucho hablar de esto porque Pancho suelta frases de que hemos chantajeado nosotros a Joaquín, y eso es mentira. Nosotros tuvimos nuestras diferencias, defendíamos la idea de grupo y Pancho quería defender su carrera. Había un choque de fechas y eso causaba malestar y lo de Joaquín es otra cosa. Si algún día lo quiere contar Joaquín, lo hará, pero no tiene nada que ver con nosotros.

-Usted es uno de los históricos de la música…

-He tenido mucha suerte, he currado con Miguel Ríos, Víctor y Ana, Aute, Triana, Los canarios…

-Con quién ha aprendido más?

-Con Joaquín, también es con el que más tiempo llevo. Con todos se aprende, esta generación de cantantes saben mucho más de lo que parece. Nosotros somos músicos pero esta gente tiene una experiencia de vida que se traslada a cómo deben sonar las canciones, son muy sabios. Serrat no es solo sabio, es muy metódico incluso a veces demasiado, sabe mucho lo que quiere. Miguel me ha enseñado la diversión, el respeto por el trabajo del escenario, ha defendido la profesión muchísimo.

-¿Por qué dice que con Joaquín es con el que más ha aprendido?

-Joaquín es el que a más terrenos me ha llevado, no sabía qué era un bolero, una rumba… Yo no las había tocado en mi vida, venía del mundo del rock, y esa versatilidad te abre mucho.

Suscríbete para seguir leyendo