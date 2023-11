Real Sociedad - FC Red Bull Salzburg en directo

Para el RB Salzburgo, y con el sueño extinto de una clasificación a octavos, buscarán afianzar su posición en el tercer lugar, tratando de sacar un punto que, en el caso de que el Inter venciera al Benfica, certificaría su presencia en la siguiente fase de la UEFA Europa League, puesto que los lusos aún no han conseguido estrenar su casillero en lo que llevamos de temporada. No obstante, la racha actual que atraviesan los austriacos no es alentadora, encadenando tres derrotas consecutivas y a una de igualar su peor registro hasta la fecha.