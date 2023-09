Sevilla - Lens en directo

Los numerosos cambios en la plantilla parecen haber desprotegido a Les Sang et Or, quienes no han logrado encontrar la misma fortaleza tras las salidas de piezas clave como Loïs Openda o Seko Fofana. A pesar de que el club ha invertido en el mercado, los resultados no están llegando para un RC Lens que ya ha recibido en el campeonato nacional más de un 37% de los goles que encajó durante la temporada pasada (11 actual, 29 en toda la 2022-23), un dato que, sin duda, el Sevilla querrá explotar.