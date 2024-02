Barcelona - Granada CF en directo

¡Entrada fea de Pau Cubarsi! No la apreció el colegiado en directo, que no sancionó la acción, mientras que Myrto Uzuni se ha quedado tendido en el suelo. Aunque el VAR no ha considerado que la acción fuera merecedora de una posible roja, sí que pudo ser falta y amarilla para el futbolista del FC Barcelona.