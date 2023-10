No es ningún secreto que comprar una vivienda en España es complicado: los salarios no son especialmente elevados, mientras que el precio de los inmuebles es bastante alto, sobre todo en las regiones con mayor potencial económico. Por lo tanto, hay mucha gente que no puede permitirse la compra de un piso o de una casa, porque con su sueldo no es suficiente para hacer frente a las cuotas de la hipoteca necesaria para financiar la operación.

Con el fin de comprobar hasta qué punto es difícil adquirir una vivienda en nuestras fronteras, el comparador financiero HelpMyCash.com ha calculado el inmueble que puede permitirse una persona que cobra el sueldo medio en cada comunidad, relacionando el salario con el coste medio de la vivienda por territorio. Para calcular este precio se ha considerado también la superficie promedio de las casas. El estudio ha concluido que un soltero que cobra el salario medio no puede permitirse la compra de una vivienda en más de la mitad de España, situando concretamente a 11 regiones en la categoría de acceso casi imposible. Es el caso de Aragón y de sus vecinas Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana, además de Andalucía, Cantabria, Galicia, Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid y País Vasco. Por ejemplo, el salario medio en Aragón es de 1.544 euros netos al mes. Una persona soltera con esos ingresos podría soportar la compra de un inmueble de hasta 128.940 euros. Pero, en su comunidad, el precio medio de la vivienda está en 147. 326,40 euros, más de un 87% por encima de lo que podría permitirse. Siguiendo la tabla, puede comprobarse que el patrón se repite en varias zonas del país, aunque con diferentes proporciones. Sin embargo, saltan a la vista los casos de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Murcia. En estas regiones ocurre exactamente lo contrario: el coste medio de comprar una casa es menor que el que puede afrontar una persona que recibe el salario medio. Y son sobre todo los solteros extremeños y manchegos los que más fácil lo tienen. Accesibilidad a viviendas más pequeñas Hasta ahora, se comparaba el salario con el precio de una vivienda de superficie media, pero las cosas cambian si se plantea un tamaño menor, por ejemplo, de 80 metros cuadrados. De esta forma, un soltero con el sueldo medio sí podría permitirse la compra en Aragón y en la mayoría del país. Aun así, sigue siendo imposible para los solteros de Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Madrid, Navarra y País Vasco. Conformándose con menos espacio, un soltero aragonés, cobrando 1.544 euros al mes y pudiendo aspirar a una casa de hasta 128.940 euros, se encontraría con un coste promedio para viviendas de 80 metros cuadrados de 125.920 euros. Es decir, entre un 2 y un 3% menos de lo que realmente podría pagar. ¿Alquilar o comprar? Las comunidades donde es mucho más rentable pagar una hipoteca que un alquiler Compartir los gastos Si en lugar de proceder a la compra por cuenta propia se hace en pareja, las situaciones tampoco son las mismas. Afrontar los pagos con otra persona facilita mucho el acceso a la vivienda. En el caso de que el conviviente también cobre el salario medio de la región, los ingresos se duplicarían. Esto permitiría pagar una hipoteca en casi toda España, excepto en Baleares y Madrid. Así, el sueldo neto mensual de una pareja aragonesa se situaría en los 3.089 euros. Juntos podrían hacer frente a un gasto de hasta 257.964 euros para una vivienda, mientras que el precio medio de esta está en 147.326,40 euros. Por lo tanto, por separado no serían capaces de adquirir una casa, pero sí si comparten los costes. No obstante, los problemas se neutralizarían en todo el país si, además de hacer la compra conjunta, se opta por un inmueble de pequeñas dimensiones (80 metros cuadrados). Una pareja con dos sueldos medios puede pagar las cuotas hipotecarias en cualquier comunidad. Gonzalo Bernardos es optimista de cara a la búsqueda de hipotecas en el último trimestre: "Habrá muy buenas oportunidades"