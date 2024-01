Àngel Simón (Manresa, 9 de novimbre de 1957), hasta ahora presidente de Agbar y vicepresidente para España, Portugal y Latinomaérica en Veolia, será el consejero delegado de de Criteria Caixa, el brazo inverso de La Caixa. Con este cargo en el que reeleva a Marcelino Armenter, Simón se afianza como persona de la máxima confianza del presidente de Criteria, Isidre Fainé. Esta decisión ha sido tomada por el consejo de administración de Criteria este juefves.

Simón, con una amplia experiencia de gestión, pilotará esta sociedad que engloba muchas de las participaciones del grupo La Caixa. Entre ellas están Naturgy, inmersa en cambio después de la compra de GIP, uno de sus principales accionistas, con el 20% por parte de Blackrock; o Telefónica, con la entrada de los saudíes de STC y la incorporación del estado del Estado, con el 10% a través de la SEPI.

Criteria, además de primer accionista de CaixaBank, con el 32,24%, es socio de referencia en Naturgy (26,4%), The Bank of East Asia (19,09%), el Grupo Financiero Inbursa (el 9,10%.como socios del magnate mexicano Carlos Slim), Cellnex (4,36%) y Telefónica (2,40%) y que suman un valor de casi 20.000 millones. A ello hay que sumar las no cotizadas, como el 99,5% de Saba Infraestructuras; el 15% de Aguas de Barcelona y la actividad de capital riesgo a través de Caixa Capital Risc y otros vehículos de inversión, así como la cartera inmobiliaria que gestiona activos por más de 2.700 millones.

El valor bruto de los activos de CriteriaCaixa ascendió a 26.425 millones de euros en el primer semestre, un 7,5% más respecto al cierre de 2022. Del total, un 84% corresponde a renta variable cotizada, lo que muestra una elevada liquidez de sus activos, y y un 10% al negocio inmobiliario, entre otros.