¡Los zaragozanos y zaragozanas nacidos en 2005 están de enhorabuena! Este año, es su año. ¿Para qué? Pues para disfrutar de la ciudad del viento como nunca antes lo habían hecho de la mano del programa de ocio para jóvenes Z16. Hasta la fecha más de 2.000 chicos y chicas se han instalado nuestra app y ya pueden disfrutar de actividades deportivas, visitas a museos, sesiones de teatro y cine, música en directo, talleres y curso de todo tipo, actividades al aire libre, salas de escape… Y todo esto ¡completamente gratis!

Y recuerda que, si has nacido en 2004, este año 2021 seguirás pudiendo disfrutar de todo lo que no has podido hacer en 2020 debido a la crisis sanitaria. ¡No dejéis pasar esta oportunidad!

En lo que va de año, hemos registrado a más de 2.200 jóvenes de la capital aragonesa y se han realizado alrededor de 300 canjeos tan solo en el mes de mayo. Además, contamos con más de un centenar de embajadores y embajadoras y con más de 400 plazas ofertadas en actividades de todo tipo, con una media de 35 actividades semanales disponibles a través de nuestra app.

¿Cómo? Es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la aplicación en tu teléfono móvil o tableta. Al acceder, puedes registrarte pulsando la opción ‘¡Regístrate!’ rellenando una ficha con datos como tu nombre y apellidos reales, DNI, correo electrónico y una contraseña. Una vez cumplimentada, tan solo tienes que darle a la opción ‘Validarte’ y ¡comenzar a disfrutar de un sinfín de alternativas de ocio en la ciudad! ¿Alguien da más?

En este vídeo te explicamos cómo validarte paso a paso:

Te recomendamos

Además, te recomendamos algunas de las actividades que podrás disfrutar en la ciudad este mes de junio de la mano del programa de ocio juvenil Z16.