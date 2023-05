Se acerca el día de las elecciones autonómicas y municipales y toca empezar con los preparativos para que la fiesta electoral salga como la seda. Aunque para aquellos que tengan que pasar la jornada del domingo sentados en las mesas electorales, más bien es una pesadilla. Las caras de pesar se acumulaban esta tarde en la puerta del Auditorio de Zaragoza, esperando para entrar en un acto formativo de presidentes de mesa de la Junta Electoral de Zaragoza. Una jornada formativa de un solo día, a la que han acudido 6.645 de los 9.000 elegidos por sorteo para participar en las mesas electorales este domingo.

"¿A ti también te han jodido?" pregunta José Luis, quien se considera apolítico, a otra de las personas allí congregadas. A él le ha tocado como presidente de la mesa electoral "ahí por el centro" y menciona que se encuentra "jorobado" ante su mala suerte este año. Aun así, se echa unas risas y asegura que "siempre pensaba que era algo qué quizás estaba amañado, pero ahora me he dado cuenta que no".

Para este impasible del sistema electoral es la primera vez, pero otros de los asistentes ya son todo unos expertos en el tema. Es el caso de María Eugenia Sanz, profesora que ya ha vivido 5 elecciones desde los colegios electorales, 2 en La Rioja y 3 veces en Zaragoza.

Pero no es la única en repetir, el propio rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha tenido la suerte (o desgracia) de participar por segunda tercera vez en la ayuda de con el recuento de votos. Junto a José Luís Melero, escritor y bibliófilo, han sonreído ante las cámaras y, a pesar de superar ambos los 65 años y no tener por que asistir, han mencionado que "al igual que otros nos han servido en esta tarea" ahora les ha tocado a ellos.

Aunque no todos han acudido de tan buena fe como Melero, quien ha asistido a la formación "con los deberes hechos". La gran mayoría de los congregados lo han hecho únicamente porque están obligados, algo que a Esther, trabajadora en una pequeña empresa, "no me parece democrático". Para ella (y para la gran mayoría), "una experiencia negativa, no me parece bien que a mi me obliguen a estar aquí cuando hay gente joven que estaría encantada de ganarse ese dinero", frase a la que se ha unido otra de las participantes quién gritando afirmaba que "¡con el paro que hay sobre todo!"

Además, Esther asegura que ha tenido que renunciar a dos días de fiesta por acudir tanto a la sesión de preparación, como el mismo día electoral. Muy indignada mencionaba que: "¿Quién le va a pagar estos dos días a mi empresa?".

En la misma línea opinaba María, "seguro que hay gente a la que le gustaría estar aquí" y añadía que "jolín, es que yo que tenga venir y andar fastidiando a mi empresa para esto...". La joven explica que estaba en casa cenando, cuando llamaron a la puerta para darle la "desagradable" noticia, "y yo pensando que era un paquete para la vecina", menciona entre risas.

En cambio, a Reyes, enfermera en el hospital Miguel Servet, la carta le llegó hace un mes. " Ya me había pasado otra vez, no me apetece mucho pero hay que hacerlo", explicaba la mujer, quien en seis meses cumple los 65 y no se libra por los pelos. Para ella, estas jornadas vienen muy bien, "sobre todo por si hay alguna duda". También la dieta de 70 euros que utilizará "para comer".

Una vez dentro, antes de comenzar con la sesión teórica, el Secretario General de la Junta Electoral de Zaragoza comenzaba pidiendo perdón "a todos aquellos que han intentado excusar", sin ningún éxito, "y que les podamos haber causado un trastorno". Tras este inciso, ha intentado calmar a todos los presentes insistiendo en que "estén tranquilos" ante cualquier posible incidente que pueda haber el día de las elecciones.