"Cuanto más digo presidenta Prohens, más me gusta". El candidato del Partido Popular al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha participado esta tarde en el mitin principal de campaña del partido en Baleares, donde ha pedido el voto a todo el mundo para que no haya "bloqueos" el 23 de julio y ha asegurado que Vox y Pedro Sánchez son "los mas interesados en que el PP no tenga mayoría". También ha defendido que la llegada de Marga Prohens al Govern permitirá que la gente vuelva a invertir en las islas porque, a diferencia de Francina Armengol, se trata de "una presidenta que no mienta y no sea sectaria".

Feijóo ha defendido el "bilinguismo cordial" que ha tenido "siempre" Baleares para que la lengua "no sea un problema sino una oportunidad" y ha incidido en que "no podemos prescindir del segundo idioma más hablado del mundo" porque sería "un disparate". Además, ha anunciado que pedirá que los médicos retrasar la jubilación en Atención Primaria y pediatría mientras no haya nuevos sanitarios para incorporar. En este sentido, ha afirmado que no va a "someter" los intereses de España a "ningún interés partidista o personal" ni será "rehén" de ningún otro partido. Así, ha defendido que el país quiere un cambio porque lleva cinco años "experimentando divisiones, fracturas y tension social", con una crítica dura a Pedro Sánchez por "tener que callar para que manden las minorías independentistas" como ERC y EH Bildu. Feijóo ha lamentado que el Gobierno dependa de "aquellos que se quieren ir de España", una situación que según ha defendido "no había pasado nunca", y ha acusado a Sánchez de "intentar controlar" todas las instituciones del Estado, desde el Tribunal Constitucional hasta la Fiscalía General del Estado: "Nos hemos saltado todos los consensos y normas de la independencia de los órganos para convertirlos en apendices del Gobierno". En esta línea, ha afirmado que el sanchismo es "pactar lo que sea, con quien sea y para estar el tiempo que sea" y, por ello, ha calificado las elecciones de "momento histórico". Asimismo, ha cargado contra el presidente del Gobierno por convocar elecciones en julio "para intentar que fuera poca gente a votar", aunque ha avisado de que ganarán las elecciones porque movilizarán a mucha gente pese al calor.