La movilidad va a ser sin duda va a copar muchos de los mensajes electorales de los partidos en esta campaña. Y el PSOE, que hace varias semanas ya introdujo el debate de la línea 2 del tranvía, ha querido empezar la carrera hacia las urnas con dos promesas relacionadas con el transporte público. Su candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha propuesto la gratuidad de buses y tranvías para menores de 16 años y la creación de una "tarifa plana" de 50 euros al año para los jóvenes de entre 16 y 24 años.

El objetivo, ha dicho Ranera, es fomentar el uso del transporte público y que "el coche se quede en casa". "Porque no hay planeta B. Cuando seamos Gobierno nos vamos a comprometer con la lucha con el cambio climático". "Después de cuatro años en los que la señora (Natalia Chueca) ha demostrado una incapacidad total, con una huelga de bus de 650 días que disminuyó los usos del transporte, queremos darle la vuelta a esa situación", ha defendido la candidata socialista.

Para ello son las dos medidas anunciadas. La primera es la gratuidad del transporte público para los menores de 16 años. Ahora el corte está establecido en los 8 años. Y la segunda es habilitar un bono, "una tarifa plana", de 50 euros al año para los jóvenes de entre 16 y 24 años. Con él podrían subirse a buses y tranvías todas las veces que quisieran o necesitaran. En estos momentos, con el Carnet Joven, el abono anual cuesta 145,15 euros.

Ranera ha querido por tanto fijarse en los jóvenes a la hora de lanzar sus primeras medidas, un segmento que todos los partidos tratan de movilizar. "Si queremos luchar contra el cambio climático tenemos que priorizar el uso del transporte público", ha insistido la del PSOE.

Sobre el coste que supondrían estas dos propuestas, Ranera se ha limitado a decir que "indudablemente" supondrán una merma para el presupuesto municipal, pero ha defendido que se trata de una "inversión" que mejorará la calidad de vida de los zaragozanos.

La candidata socialista también ha recordado su propuesta de ejecutar la línea 2 del tranvía porque Zaragoza "tiene una deuda con los barrios de San José, Las Fuentes, Delicias, Oliver y Valdefierro". Con su puesta en marcha, ha defendido Ranera, no hará sino cumplir con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que aprobó el ayuntamiento en el 2019, que ya contemplaba una segunda línea de los Urbos para complementar la primera.

Cs quiere un transporte gratuito los fines de semana

Elevan la apuesta desde Ciudadanos-Tú Aragón. Daniel Pérez Calvo, el candidato naranja a dirigir la capital aragonesa, ha insistido en su propuesta estrella para la movilidad de zaragoza: la gratuidad del transporte público los fines de semana, un proyecto que es "perfectamente asumible". Propone Pérez Calvo un plan "revolucionario". "Mientras otros hablan de líneas dos del tranvía, vamos a ir a lo práctico. Vamos a hacer una auditoría exprés con la flota de autobuses de la ciudad para mejorar las frecuencias y adecuar los trayectos. Segundo: tranvía y bus gratis los fines de semana y ampliación del horario a las madrugadas de los viernes y los sábados. Y tercero: dar un buen repaso a la ordenanza de tráfico. Es inasumible que haya 13.000 semáforos, hay giros peligrosísimos que hay que eliminar y queremos crear un plan de vialidad que apueste por los peatones", ha expresado el candidato de Cs.

Pérez Calvo ha añadido que no se opone a esa línea 2 del tranvía que conectaría el este y el oeste de Zaragoza, aunque ha matizado que "sacarlo en campaña tiene claros tintes electoralistas". "De entrada, no hay que decir que no. Habrá que verlo y estudiarlo, pero eso ya llegará. Lo que ahora está en nuestra mano es lo que proponemos", ha apuntado.

Tren-tranvía en superficie, la propuesta de Podemos

Por su parte, el candidato de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha reivindicado la red de cercanías de la capital aragonesa y el transporte a polígonos como los ejes del plan de movilidad metropolitana de la formación morada, frente a la "inacción" del Gobierno del PP en esta materia. “Mientras a Sevilla le sale gratis una línea 3 de metro que vale 1.300 millones de euros, Azcón y Chueca han sido incapaces de traer ni un céntimo a Zaragoza por carecer de un proyecto de movilidad metropolitana que facilite ir a trabajar a los polígonos, centros de trabajo o cuarteles del extrarradio de la ciudad”, ha remarcado.

El candidato morado ha insistido en que la movilidad es el pilar básico de toda actuación metropolitana y que esta debe tener en cuenta todas las personas que viven en Zaragoza pero trabajan en otro municipio o en los polígonos industriales, así como aquellas que viven en localidades como Cuarte, Utebo o La Puebla, “muchas de ellas expulsadas durante la burbuja”, y que trabajan en la capital. En total, son 200.000 personas las que trabajan en polígonos o centros de trabajo del área metropolitana, donde no llega el transporte público o tiene “muy mala frecuencia”. El objetivo, ha remarcado Rivarés, es reducir a la mitad los 316.000 desplazamientos diarios en vehículo privado, algo que solo se conseguirá si no implica que la jornada laboral se alargue una o dos horas por usar el transporte público. “En las entradas y salidas del trabajo no puede haber frecuencias de más de 12 minutos”, ha agregado.

Para mejorar esta cuestión, Rivarés ha apostado por extender el transporte de alta capacidad mediante una auténtica red de cercanías. Con ello también se resolvería el problema del “cuello de botella” existente en la estación de Goya, que impide que pasen más trenes de lo que pasan actualmente, mediante un tren-tranvía en superficie que conecte las estaciones de Delicias y Miraflores y se convierta en una línea 2 de alta capacidad.