YMCA Aragón comienza una nueva edición de ‘Nmarcha: Itinerarios Individualizados de Orientación’, un programa para guiar a la juventud en su búsqueda de trabajo. Tras terminar sus estudios, o al tratar de conseguir su primera experiencia laboral, es normal que los jóvenes no sepan qué pasos dar. Si a esto se suma un contexto difícil, con un 24,6% de paro entre las personas de menos de 25 años en Aragón, una carrera de obstáculos se despliega delante de la juventud.

Mediante este proyecto, YMCA pretende acompañar durante los próximos meses a 168 menores de 30 años que no estudian ni trabajan, pero que se han inscrito en el programa gubernamental de Garantía Juvenil. Esto quiere decir que tienen motivación para encontrar una salida profesional, pero les faltan las herramientas. La acción se centrará en apoyar a quienes se encuentran en situación o riesgo de exclusión y, por tanto, tienen menos oportunidades de acceder a un empleo.

“Es un programa muy interesante que te facilita el camino en la búsqueda de empleo y del que puedes sacar muchos beneficios personales y profesionales”, opina Paula Navarro Pérez, oscense de 29 años que participó en una edición anterior de Nmarcha.

Para ayudar a la próxima promoción, se elaborará, con la participación de cada joven, un itinerario individual y un plan de acción en el que, teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades, se planificarán sus metas y las acciones necesarias para conseguir sus objetivos. Este plan incluirá información y orientación personalizada, formación y entrenamiento en herramientas para la búsqueda de empleo, competencias sociales y personales, marca personal y redes sociales. Estas actividades fomentarán también el trabajo en grupo y el uso de las nuevas tecnologías para que el aprendizaje salga reforzado.

Otra de las iniciativas que se llevará a cabo será un taller grupal donde, a través de la gamificación de los contenidos y durante el transcurso de diez retos, las personas participantes adquirirán habilidades para la búsqueda de empleo, de manera amena y divertida. También habrá acciones de ‘méntoring’, metodología en la que un profesional con amplia experiencia en su sector laboral asesora a jóvenes en búsqueda de empleo para que conozcan de primera mano sus peculiaridades y cómo acceder al mismo.

Con este proyecto, también se gestionarán ofertas de empleo para las personas participantes a través del servicio de intermediación laboral de la organización, y se les pondrá en contacto con empresas.

“Gracias a mi participación en este proyecto, he mejorado mi currículum. Era aburrido y necesitaba un cambio. También he mejorado mis competencias personales y comunicativas, enfrentándome por primera vez a una entrevista laboral. Y, lo mejor de todo, he conseguido un trabajo”, indica Mercedes Adel Hernández, turolense de 26 años.

Laura Pacheco Gracia, participante del programa en Zaragoza, de 23 años, asegura: “He aprendido a saber moverme por las redes sociales y cómo buscar filtros para lo que realmente quiero encontrar y, sobre todo, a potenciar mis aptitudes para resaltar lo que mejor puedo aportar a la empresa a la que quiero optar”.