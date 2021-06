El PP ha salido en tromba a criticar a Pedro Sánchez y a los miembros de su Gobierno por su posición respecto al papel que puede jugar el Tribunal de Cuentas (TCu) en el camino del diálogo con los independentistas. La portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno de "asediar" a este órgano y le ha exigido que "abandone esta senda en la cual se aleja de lo que es la defensa del Estado de derecho y de las instituciones que garantizan la democracia".

"El asedio del 'sanchismo' a las instituciones democráticas independientes se ha convertido en una vergüenza diaria que vivimos los españoles y sin duda alguna daña la imagen de nuestro país en el exterior", ha sentenciado Garrama, en referencia a las palabras de los ministros José Luis Ábalos e Irene Montero sobre las "piedras en el camino" que implican las causas abiertas en el TCu contra exidirigentes independentistas.

Horas después de conocerse que el Tribunal de Cuentas exige 5,4 millones a los líderes del procés por gastos en acción exterior, la dirigente del PP ha defendido que este organismo "tiene un respaldo constitucional" y "se rige por la independencia y la imparcialidad". "Poner en duda en estos momentos el papel que tiene el Tribunal de Cuentas en lo que es la lucha contra la malversación y aquellas conductas que tienen que ver con delitos de corrupción es un flaco favor a nuestra democracia y a nuestra calidad democrática", ha sentenciado.

Desde el PP catalán, la diputada Lorena Roldán ha exigido “que se devuelva hasta el ultimo céntimo” y ha acusado a Sánchez de haberse convertido en el “cooperador necesario del segundo ‘procés’” porque “premia la deslealtad y la corrupción” con la concesión de los indultos.

Sobre la reunión de esta tarde entre Sánchez y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Gamarra ha asegurado que será una ocasión más en la que el jefe del Ejecutivo se echará "en manos de los independentistas". Además, ha avisado de que el Govern de Catalunya es "insaciable" y que después de la concesión de los indultos "todo girará en torno al referéndum y la amnistía".

Cs carga contra la concordia de Sánchez

Al igual que Gamarra, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha sostenido que “el separatismo es insaciable” y que Aragonès presionará a Sánchez “para que también claudique con el Tribunal de Cuentas”. “No dejaremos que se escaqueen y activaremos todos los mecanismos legales porque no consiguieron su ‘republiqueta’ de Puigdemont y, como seguimos estando en España, una democracia con un Estado de Derecho, exigiremos que no lleguen a buen fin las apretadas de tuerca que Aragonès quiere exigirle a Sánchez”.

Por otro lado, Carrizosa ha cargado contra el homenaje a los indultados en el Palau de la Generalitat y en el Parlament de Catalunya en el que, a su juicio, se hizo “apología de los delitos de sedición y de malversación” y ha defendido que su inhabilitación incluye la “privación de honores”. “No podemos consentir esta burla al derecho a la democracia”, ha espetado, y ha pedido que se valore si estos hechos “pudieran ser constitutivos de quebrantamiento de condena”. “Están haciendo ostentación de los delitos cometidos de forma pública y reiterada, quizá se equivocó Sánchez al pensar que entraríamos en un periodo de concordia, porque estamos entrando en un periodo de reafirmación y victoria separatista”, ha sentenciado.

El PSC no ha querido entrar al trapo: “El Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial, es una instancia administrativa, por lo que las decisiones que toma pueden ser recurridas ante la Justicia. Nos guste o no, lo que nos toca es respetar las decisiones que tome”, ha afirmado de forma prudente el diputado Raúl Moreno. “Hasta que no tengamos la decisión final no haremos valoraciones”, ha zanjado.

Pero los ‘comuns’ han anunciado que volverán a presentar una propuesta en el Congreso de los Diputados para “despolitizar” este órgano. La líder catalana Jéssica Albiach ha acusado al PP de “boicotear” la nueva etapa política en Catalunya y de querer tumbar el diálogo “a través del Tribunal de Cuentas”, lo que consideran “un intento a la desesperada” del líder nacional, Pablo Casado, tras “haberse quedado solo contra los indultos”.