La futura secretaria de Estado de Igualdad y dirigente de Podemos, Ángela Rodríguez 'Pam', ha llamado a reflexionar por qué las menstruaciones "difíciles" que generan náuseas y vómitos no generan "derechos laborales" y sí otras situaciones médicas, como una gastroenteritis, derivan en bajas.

Así lo ha trasladado este sábado durante su intervención en la mesa "Derechos sexuales y reproductivos", dentro de la 'Universidad de otoño' que tiene lugar en la localidad madrileña de Rivas.

Sobre esta materia, Rodríguez 'Pam' ha señalado que "nadie habla de las consecuencias que tiene la regla" y ha detallado a que en otros países ya se ha abierto un debate la importancia de si tienes una "menstruación difícil", aclarando que no está hablando de casos de endometriosis o ovarios poliquísticos sino de un "simple síndrome premenstrual" que genera "náusea, vómitos, dolores de cabeza o incapacidad para llevar una vida cotidiana".

"¿Por qué cualquier otro tipo de condición médica, por ejemplo que tengas una gastroenteritis, puede dar lugar a derechos laborales y esto, que lo pasamos todos los meses, no ha generado derechos laborales?", se ha cuestionado para exhortar a pensar sobre derechos sexuales y reproductivos que "siguen ausentes".

También se ha preguntado por qué no existen píldoras anticonceptivas masculinas y ha retrotraído que un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alude a que no se desarrolla no por ser caro o imposible de realizar, sino porque los hombres "sufrirían efectos secundarios muchísimos más leves que nosotros por tomar la píldora". A su juicio, esto evidencia que a la mujer se la ha responsabilizado sobre materia de anticoncepción en las relaciones sexuales.

Aborto en la sanidad pública

En cuanto a la reforma de la ley del aborto, Rodríguez 'Pam' ha criticado que la exministra Bibiana Aído fuera "vapuleada" y una de las integrantes del Ejecutivo "más ridiculizadas" cuando peleó por conseguir derechos para las mujeres.

Una normativa que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo por un sistema de plazos pero que requiere mejoras, como garantizar que el aborto sea una prestación en el sistema sanitario público, dado que la actual normativa concentra esta intervención en clínicas privadas.

Tras loar la labor de estos centros privados, la futura secretaria de Estado de Igualdad ha recordado que 9 de cada 10 interrupciones de embarazo se realizan en estas clínicas, lo que es "claramente" un problema. Y es que ha puesto por ejemplo imaginarse que un hombre que tiene un problema de próstata no acuda al hospital publico.

Luego, ha apuntado que las modificaciones en la ley del aborto debe armonizar el derecho a la interrupción con la objeción de conciencia que puedan tener profesionales, como ocurre con el registro que contempla la normativa sobre la eutanasia.

Violencia obstétrica

A su vez, Rodríguez 'Pam' ha ensalzado la "valentía" del Ministerio de Igualdad al suscitar debates en los que un "montón de señores y señoras" dijeron primero que no se podía "y al final se pudo".

Por ello, ha proclamado que con la reforma de la ley del aborto no será menos y h aludido también a la violencia obstétrica será una de las cuestiones sobre las que se discutirá en el seno del Gobierno de coalición.

Y es que ha augurado que habrá una "batalla muy dura" con la parte socialista de la coalición para que esta violencia se considere machista, ha proclamado.

La eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop ha arremetido contra la extrema derecha por su oposición a la ley del aborto, dado que "sacralizan la familia convencional donde el papa es el propietario y la mamá es la propiedad, donde básicamente es una máquina reproductora al servicio de los hijos, la raza y la nación".