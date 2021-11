PSOE y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo sobre la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza. Tras dos semanas de contactos entre los socios para reformar la norma que aprobó el PP en 2015, socialistas y morados han pactado, entre otras cosas, que no será necesario informar a la Delegación del Gobierno sobre aquellas manifestaciones que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez. Así, no sería necesario informar de movilizaciones como la que se produjo tras la sentencia de La Manada, lo que facilitaría el ejercicio de protesta de la ciudadanía. No obstante, estas propuestas deberán consensuarlas con el resto de sus socios parlamentarios para que sean aprobadas.

La pasada semana Unidas Podemos y PSOE llegaron a un principio de acuerdo para eliminar en la reforma de la ley uno de los puntos más polémicos, las devoluciones en caliente de inmigrantes que entran de forma irregular en España. Precisamente, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó este miércoles ampliar una vez (y ya van 40) más el plazo de enmiendas.

Así, dos años después de que el Gobierno de coalición echara a andar, y con una pandemia mundial de por medio, socialistas y morados parecen dispuestos a cumplir su compromiso de derogarla.