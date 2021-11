La endeble alianza entre Esquerra y Junts en el Govern se rompe cuando se abordan los asuntos decisivos de la legislatura: la mesa de diálogo, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y, ahora, los presupuestos. El veto de la CUP y la entrada en juego de los ‘comuns’ como salvavidas de las cuentas propició el plante de los posconvergentes y abrió este domingo una nueva disputa en el seno del Executiu. El PSC, mientras, sigue sin recibir ninguna llamada pese a su predisposición a evitar que las cifras queden en papel mojado este lunes en el Parlament.

El Govern, por ahora, llegará al pleno con enmiendas a la totalidad registradas por todos los grupos –salvo los que configuran el Executiu-, con la esperanza de que una maniobra ‘in extremis’ evite el naufragio. Ahí tanto los 'comuns' como el PSC pueden jugar a ser decisivos. Y es que su abstención es la única alternativa para que las cuentas superen el primer trámite parlamentario, ya que tienen hasta minutos antes de la votación en el pleno para retirar sus enmiendas. Antes, pero, el 'president' Pere Aragonès reunirá al Consell Executiu de forma extraordinaria a las 8.30 horas para intentar aplacar la crisis interna y seguirá conversando con En Comú Podem para certificar sus ocho votos. Si no lo consiguiera, la única opción para salvar el proyecto pasaría por una abstención de los 33 socialistas, que recalcan que los presupuestos son "imprescindibles" para salir de la pandemia.

El plante de Junts

Esquerra, tras la salida de la ecuación de los cuperos, se reafirmó en la vía de los morados como alternativa, pese a los recelos que esta despierta en la posconvergencia, más partidaria de acercarse a los socialistas. La Conselleria d’Economia liderada por Jaume Giró agendó la cita para este domingo a las 16 horas, según confirman varias fuentes, pero una ejecutiva extraordinaria de Junts decidió que se ausentaría y que ningún miembro del Departament acudiría al encuentro, alegando que la negociación se centraría en asuntos “políticos” y no estrictamente presupuestarios, escudándose en que los ‘comuns’ intentan que los republicanos acaben avalando las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona --que vetaron en el debate sobre su tramitación-- para hacer lo propio en la Cámara catalana. La reacción en las filas de ERC fue una mezcla de estupor, disgusto e incomprensión porque Economia había participado en otros dos encuentros con los morados. El comunicado, pese a todo, se envió desde el Govern y destacó la importancia de avalar las cuentas.

El propio ‘president’ acudió durante unos minutos a la reunión con En Comú Podem para poner de relieve la importancia de llegar a un acuerdo, aunque no figuró en la comitiva negociadora. Esta estuvo formada por la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, la secretaria general del Departament, Núria Cuenca, el jefe de la oficina del ‘president’, Sergi Sabrià; y el director de coordinación interdepartamental, Marc Ramentol. La delegación morada fue liderada por la portavoz adjunta en el Parlament, Susanna Segovia, el coordinador de economía de la formación, Joan Carles Gallego, y los diputados en el Parlament, Lucas Ferro y Marc Parés.

Fuentes de En Comú Podem aseguran que, en el encuentro, que duró casi tres horas, hubo "un buen tono" pero que, sin Junts, es "imposible" confiar en el cumplimiento de un eventual acuerdo que en estos momentos pasaría por acordar varias enmiendas parciales de forma conjunta. Y es que si la segunda pata del Govern no cumple, la misma que maneja Economia, "de poco sirve". "No daremos un cheque en blanco", avisan.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, compareció en rueda de prensa durante el encuentro para exigir pedir a los grupos parlamentarios que retiren las enmiendas 'gratis' apelando a su "responsabilidad". Dejó claro a los ‘comuns’ que su partido no permitirá "un giro de 180 grados, ni de 90 ni de 45" en las cuentas diseñadas por Giró porque no están dispuestos a “sacrificar unos buenos presupuestos para incorporar las políticas nefastas de Ada Colau".

No se quedó ahí. Culpó a Esquerra del veto de la CUP, que rompe 'per se' la mayoría independentista, achacando su decisión a la "inconcreción e insatisfacción" con el cumplimiento del acuerdo de investidura entre ERC y los anticapitalistas, que los posconvergentes no se hicieron suyo. De hecho, fuentes de este espacio aseguran que Aragonès prueba suerte con En Comú Podem para deshacerse de la cuestión de confianza que pactó con la CUP para el 2023 y para evitar incomodidades en la hoja de ruta independentista.

Las peticiones de los 'comuns'

En Comú Podem reclama multiplicar la inversión en la red ferroviaria para llegar hasta los 600 millones en cuatro años poniendo en funcionamiento nuevas líneas de trenes y ampliar la T-Jove hasta los 30 años y la T-16 hasta las seis zonas. Además, solicita 1.500 millones de euros en cinco años para "crear espacios verdes", prestar mayor atención a la salud mental y unos 300 millones de euros para un dentista público. En cuanto al Hard Rock y a los Juegos Olímpicos de Invierno, pretende que el Govern se echara atrás, pero Sànchez les recordó que no cederían por ellos, lo que no cedieron por la CUP.