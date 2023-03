Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, ha aprovechado su intervención en la moción de censura para vender a su partido como el defensor de la "mayoría moderada" de España y cargar contra Pedro Sánchez. Al que ha salvado de las pullas ha sido al candidato a la presidencia del Gobierno presentado por Vox, Ramón Tamames. "Este debate es extemporáneo e inútil y por eso el PP seguirá su propio camino. Lo cual no es óbice de que mostremos nuestro respeto por el señor Tamames. Usted representa una España en la que nosotros también creemos", le ha regalado Gamarra al profesor nada más subir a la tribuna. El final de su alocución, en cambio, se la ha dedicado a Sánchez: "Sabe que se merece esta moción de censura y serán los españoles los que se la hagan con las elecciones. No prolongue la vida de un Gobierno en descomposición, a pesar de esta tregua de 48 horas que se han dado. Váyase con dignidad".

"Yolanda Díaz ayer fue proclamada la marca blanca de Pedro Sánchez al frente de Podemos", ha lanzado Gamarra

La portavoz conservadora ha explicado por qué sus diputados se abstendrán en la votación de la moción. Ha dicho que hay "algunos elementos coincidentes" con el discurso de Tamames, pero no es ni su "candidato" ni defiende su "proyecto". "No votamos en contra por respeto a usted, señor Tamames", le ha dicho. "Le agradecemos que haya venido a la que fue su casa, pero no podemos ir más allá", ha continuado.

Establecidas esas líneas, Gamarra ha pasado a la carga contra Sánchez y ha vuelto a lamentar que Vox haya regalado este flotador al Gobierno de coalición, que este martes aprovechó el debate para presentar el tándem electoral (Sánchez-Yolanda Díaz). "A Pablo Iglesias le ha salido una alumna aventajada como Yolanda Díaz, que ayer fue proclamada la marca blanca de Pedro Sánchez al frente de Podemos", ha lanzado la diputada conservadora, también secretaria general del PP.

Gamarra ve a Sánchez como un presidente en manos de los partidos independentistas, a los que indultó, derogó el delito de sedición y reformó el delito de la malversación. En la próxima legislatura, si continúa en la Moncloa, lo ve como un jefe del Ejecutivo al albur de las necesidades de esas formaciones. "Sería un presidente intervenido, pero los españoles se lo vamos a impedir en las urnas", ha asegurado.

La número dos del PP ha aprovechado también para hablar de Alberto Núñez Feijóo. Su jefe de filas no tiene escaño en el Congreso de los Diputados y no ha querido acercarse a este debate ni como oyente. Si el martes se procuró una reunión con embajadores de la Unión Europea, este miércoles volará a Bruselas, donde ha pedido una reunión con la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen. Se ha querido poner de perfil y pasar desapercibido, aunque tanto Vox como Sánchez le han mencionado en sus intervenciones en el debate. Esas referencias en el Congreso y también en los mítines, según Gamarra, son "reveladoras". "Ya ven más a Feijóo como presidente del Gobierno que a Pedro Sánchez. Y hacen bien... porque ya está muy cerca", ha dicho.