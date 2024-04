Un juzgado de Madrid abre diligencias secretas contra la mujer de Pedro Sánchez

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las diligencias se abrieron el pasado 16 de abril tras recibir por reparto ordinario una denuncia de Manos Limpias.

Las diligencias, adelantadas por El Confidencial, han sido declaradas secretas. El magistrado ya ha comenzado a citar a testigos, en concreto, a dos periodistas que habrían informado en relación con la actividad de Begoña Gómez, objeto de la denuncia de Manos Limpias.

Las fuentes consultadas por El Periódico, del mismo grupo editorial, señalan que de lo que se trata es de investigar si se produjo tráfico de influencias o corrupción en los negocios en las reuniones mantenidas por la esposa de Sánchez con varias empresas privadas, como Globalia o Air Europa, que terminaron recibiendo fondos y contratos públicos del ejecutivo de Sánchez.

No obstante, Begoña Gómez no está imputada de momento por ningún delito, puesto que aún no ha sido citado en esa condición a declarar ante el magistrado, que de momento ha decidido comenzar la práctica de diligencias con el testimonio de dos periodistas.