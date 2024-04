Sánchez cancela su agenda y el lunes anunciará si sigue como presidente por "la gravedad de los ataques" a su mujer

"Necesito parar y reflexionar". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido este miércoles a úlima de la hora de la tarde a la ciudadanía a través de una carta pública en la que anuncia, a raíz de la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, que el próximo lunes decidirá si debe "continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor". Mientras tanto, Sánchez cancelará su agenda pública. Las Cortes Generales no pueden disolverse antes del 29 de mayo -un año tras la anterior disolución- y, desde entonces, deben transcurrir 54 días hasta la celebración de las elecciones. Todos los escenarios están abiertos, desde la renuncia y la propuesta de otro candidato a la investidura, hasta un transición hasta que se puedan convocar elecciones o una moción de confianza.

"Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política", sostiene en una misiva sin precedentes. "Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa", añade el jefe del Ejecutivo.

En directo

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica: "No todo vale en política" La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, muestra su apoyo a su presidente: "No todo vale en política. Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto. Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente".

Ximo Puig reacciona al anuncio de Sánchez: "Es una reacción muy humana que emite un mensaje trascendental: de qué sirve la democracia sin convivencia y respeto". El presidente de la Generalitat valenciana reacciona al anuncio de Pedro Sánchez: "Una reacción muy humana que emite un mensaje trascendental: de qué sirve la democracia sin convivencia y respeto. No podemos caer en la espiral destructiva del populismo. Todo mi apoyo, presidente".

Sánchez se plantea renunciar y convocar elecciones tras la investigación a su esposa "Necesito parar y reflexionar". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido a la ciudadanía a través de una carta con la que anuncia, a raíz de la investigación judicial por tráfico de influencias a su esposa, Begoña Gómez, sus dudas sobre "si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor". Durante los próximos días cancelará su agenda y el lunes 29 de abril comunicará si decide convocar elecciones anticipadas.

Lea íntegra la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez. Sánchez lo ha comunicado a la ciudadanía a través de su cuenta de X. (Lea la carta íntegra)

Sánchez cancela su agenda y el lunes anunciará si sigue como presidente El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez. (Seguir leyendo)

Al anunciar que cancela su agenda pública hasta el lunes para decidir si “merece la pena” seguir al frente del Gobierno y del PSOE, Sánchez se ausenta también de los importantes compromisos dentro del partido en los próximos días. El líder socialista iba a participar el jueves en el mitin de arranque de la campaña catalana en Sabadell, junto a Salvador Illa. El sábado, en el comité federal del PSOE que aprobará las listas a las elecciones europeas del 9 de junio, con Teresa Ribera como cabeza de lista. Y el domingo tenía un nuevo acto en Santa Coloma de Gramenet. Pero ninguna de estas citas contará con su presencia.

Sánchez hace hincapié, como vienen haciendo los miembros del Gobierno, en que la investigación a su esposa, motivada por una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, es "una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal" atacando a su esposa. En esta línea, añade: "Denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática".

"Sigo creyendo en la justicia"

Sánchez ya había mostrado síntomas de estar afectado este miércoles por la mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país”, señaló, en referencia a la investigación a su mujer.

Pero el presidente del Gobierno, un dirigente con una trayectoria inverosímil y bregado en mil batallas, apenas había exteriorizado con anterioridad síntomas de flaqueza. Solo lo hizo una vez, el 30 de octubre de 2016, justo después de que fuese obligado a dimitir por su partido. Sánchez anunció ese día, muy emocionado, que abandonaba también su escaño. Pero después se recompuso, presentó su candidatura a las primarias y venció a Susana Díaz y Patxi López pese a tener en contra a casi todas las federaciones del partido. Desde entonces, se ha ganado una merecida fama de duro y frío. Nunca hasta ahora, en todo caso, los ataques habían alcanzado a su esposa.

Batallas ganadas

En la propia misiva deja la puerta abierta a seguir plantando batalla al relatar que "esta lucha comenzó hace años". Primero, enumera, "con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de ‘que te vote Txapote’. Tampoco pudieron quebrarnos".

El último episodio, concluye, fueron las elecciones generales. Entonces, defiende que "el pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista, en contra del gobierno de coalición del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras".