Yolanda Díaz lanza un último llamamiento a las filas de Podemos, a quien advierte que "no hay ninguna excusa" para faltar a una "cita histórica" como la presentación electoral de Sumar, que tendrá lugar este domingo en el polideportivo Antonio Magariños (Madrid). El partido está dispuesto a cumplir su amenaza de no apoyar a la candidata y ha ordenado a sus cuadros no acudir al acto a menos que Díaz firme un acuerdo in extremis. El pacto se da ya por descartado entre los afines a la dirigente, puesto que la gallega "nunca negocia a última hora". Ante este escenario, el PSOE no oculta su "preocupación" ante la posible ruptura del espacio en dos candidaturas y pide abiertamente la "unidad".

Este jueves la vicepresidenta volvió a presionar a la secretaria general del partido, Ione Belarra, a quien apeló directamente para reclamar su asistencia, al tiempo en que llamó a sus cuadros asistir también a la cita. Una petición que, de cumplirse, llevaría a los asistentes a saltarse la directriz oficial de la cúpula de Podemos. "Vuelvo a hacer un llamamiento a la secretaria general de Podemos, me encantaría que nos acompañe porque el día 2 empieza todo y en los momentos clave de la historia hay que estar", defendió, en declaraciones en el Congreso. Díaz también insistió en que le "encantaría que estén los dirigentes" del partido, y se mostró "convencida de que habrá mucha gente de Podemos" en el acto. Una afirmación que es en realidad una referencia velada a la amplia presencia de cargos morados que ya se han desmarcado de la postura oficial y han anunciado que le arroparán en su lanzamiento. El PSOE pide un espacio "aglutinado" En las filas socialistas miran con inquietud a su izquierda. El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, se expresó con claridad desde el Congreso, donde este jueves admitió "cierta preocupación" por las fuertes tensiones vividas en las últimas semanas y ante la posibilidad, cada vez más realista, de que Podemos y Yolanda Díaz concurran por separado a las elecciones generales. Entre los afines a Díaz ya cuentan con que Podemos está trabajando sobre esa tesis, que es precisamente el escenario a evitar para el PSOE, puesto que esta división dificultaría muy mucho la aritmética para revalidar un Gobierno progresista. En declaraciones a TVE este domingo, López dijo confiar en que este domingo se dé una imagen de unidad entre los distintos partidos a la izquierda del PSOE. El portavoz socialista reconoció los efectos adversos que supondría esta división y admitió que le gustaría que Díaz "tuviera éxito", al considerar que la mejor opción es que todo el espacio a su izquierda "aglutinado en un proyecto" con el que el PSOE pueda alcanzar acuerdos. "Me gustaría que el domingo lo que hubiera es una imagen de unidad de todo ese mundo". "Rebelión interna" La cúpula de Belarra ha dictado que no acudan miembros del partido, a menos que Díaz firme por escrito un acuerdo donde se incluyan primarias abiertas, en un pacto bilateral que deja fuera al resto de actores. Esta máxima ha convertido la cita del domingo en una suerte de examen de lealtades, aunque multitud de dirigentes del partido ya han confirmado su asistencia o apoyo a la vicepresidenta. En el entorno de Yolanda Díaz destacan la situación de "rebelión interna" que se está exhibiendo estos días en los medios de comunicación, con cada vez más perfiles desoyendo las directrices de Podemos para apoyar a la candidata. Es el caso del líder de Podemos en Galicia, en Navarra, el consejero navarro Eduardo Santos, la eurodiputada Eugenia Rodríguez Palop, o del vicepresidente balear Juan Pedro Yllanes. La crisis en una Asturias que arde me ata a mi tierra. El 2 de abril no podré estar en Madrid. Quiero enviar a @Yolanda_Diaz mi cariño y desearle toda la suerte. Podemos no es solo una estructura de partido, es un deseo de transformar la realidad. Podremos y sumaremos💕💜 — Cova Tome (@TomeCova) 30 de marzo de 2023 Uno de los últimos apoyos ha sido expresado este mismo jueves por parte de la candidata de Podemos a la presidencia de Asturias, Covadonga Tomé, en guerra con la cúpula estatal del partido. En la federación asturiana ya se ha advertido a los dirigentes de que habrá represalias internas a quien incumpla las órdenes de la dirección. Para decidir si finalmente acuden, están a la espera de Belarra, que se pronunciará en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el órgano de dirección, convocado a las 11 horas de este sábado en Madrid. El llamamiento de Yolanda Díaz directamente a los cargos de Podemos va claramente encaminado a sumar apoyos entre los cuadros del partido más allá de la postura oficial de la dirección, con el objetivo de exhibir un respaldo que desborde los propios márgenes de la organización. Una estrategia que, al mismo tiempo, alienta la ruptura de filas moradas y pone en evidencia la falta de cohesión en el partido de Belarra. "No hay ninguna excusa" La referencia directa de Díaz a la secretaria general no es tampoco casual. Después de días en que la postura oficial de Podemos ha venido dictada por el discurso de Pablo Iglesias a través de distintos altavoces comunicativos, ungiendo de nuevo al ex vicepresidente como líder oficioso de la formación que puede permitirse muchas más licencias que un dirigente con cargo orgánico. Licencias que en muchos casos se traducen en ataques directos a Díaz o a sus afines, como Antón Gómez Reino o Alberto Garzón. La referencia directa a Belarra añade presión a la dirigente, porque "ya está bien que Iglesias haga el trabajo sucio", auntan fuentes de Sumar. La vicepresidenta segunda recordó este jueves que en Sumar "habrá primarias con garantías democráticas" e insistió en que "Podemos ha jugado un papel fundamental en nuestro país y no hay ninguna excusa para que no esté". "Me encantaría que estén las dirigentes y los dirigentes de Podemos, estoy convencida de que habrá mucha gente de Podemos". Críticas abiertas a Podemos Entre las voces de las filas moradas que critican la postura de la dirección hay figuras que han expresado abiertamente su apoyo a Yolanda Díaz y que este domingo estarán arropándola en Madrid, como es el caso del secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, el diputado por La Coruña Antón Gómez Reino o la vicepresidenta del Congreso, Gloria Elizo. Llevo 8 años trabajando con @Yolanda_Diaz_ y se merece toda mi confianza política y personal.



Yo me sumo a ese acuerdo generoso de @sumar.



Con la libertad de quien se abre a un

horizonte esperanzador y firme.



El día 2 estaré fuera de España pero con todo mi apoyo al #Yovoy2A pic.twitter.com/t3N7oj6XYO — Gloria Elizo (@GloriaElizo) 24 de marzo de 2023 Esta última se ha pronunciado este mismo jueves en los pasillos del Congreso, donde se mostró extremadamente dura con las tesis de la cúpula morada, rechazando el veto dictado a sus cuadros. "Entiendo que la dirección de Podemos no tiene capacidad política, moral e incluso personal de acompañar a una candidata que ha sido compañera nuestra ocho años", apreció la diputada, que en su día fue persona de extrema confianza de Pablo Iglesias e Irene Montero. En este sentido, Elizo defendió que el domingo "no se va a firmar una coalición", sino a "apoyar la presentación de una candidatura". "No debería haber ningún impedimento que impidiera que todos estén el domingo".