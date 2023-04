Mientras a nivel nacional Podemos se pelea con Sumar, o viceversa, en la Comunidad de Madrid hay dos municipios en los que hace ya varias semanas que se ensaya la fórmula original de Yolanda Díaz, la de sumar a todas las izquierdas bajo una misma papeleta. Tanto en Rivas Vaciamadrid (100.000 habitantes) como en Tres Cantos (50.000 habitantes) los representantes locales de Más Madrid, Izquierda Unida, Ganemos, Verdes Equo y Podemos han abogado por presentarse juntos el próximo 28 de mayo. Pero lo que parecía prácticamente cerrado, según diversas fuentes, está en estos momentos en fase de espera.

Las negociaciones en estos dos reductos madrileños que parecían haber superado las diferencias entre los partidos a nivel regional y estatal estaban muy avanzadas hasta la semana pasada, hasta que el domingo 2 de abril Yolanda Díaz presentó formalmente Sumar sin la presencia orgánica de Podemos. Desde entonces, apuntan fuentes de una de las cinco formaciones que confluyen en estos municipios, las negociaciones se están ralentizando. En vez de tirar, aflojan.

La convicción de que la confluencia en estas dos localidades era real incluso había llevado a los distintos equipos regionales y nacionales a estudiar la posibilidad de que Díaz pudiera hacer campaña en la región sin pisar charcos ni herir sensibilidades, explican en distintas formaciones, pero si los acuerdos no avanzan, la presencia de la vicepresidenta en Madrid antes del 28 de marzo podría desvanecerse.

Confrontación regional

Rivas Vaciamadrid y Tres Cantos son los dos únicos municipios madrileños en los que el pacto parecía posible. A nivel regional, Podemos vuelve a presentarse junto a Izquierda Unida y Alianza Verde, con Alejandra Jacinto como candidata, y Más Madrid vuela sola con Mónica García al frente como candidata y actual líder de la oposición en la Asamblea de Madrid. Cuando se empezó a hablar de las confluencias en Madrid dejaron claro que las cosas se negociarían municipio a municipio. No hubo mucha suerte, las alianzas en la región se limitan en principio a estas dos.

Quien resta en Madrid, suma a Ayuso. pic.twitter.com/VKk5ZLUWmH — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) 5 de abril de 2023

Si a nivel nacional Díaz y las máximas representantes de Podemos buscan argumentos para culpar a la otra parte de la falta de unidad y de acuerdo, a nivel autonómico ocurre algo similar. Jacinto, también coportavoz de Podemos nacional, ha asegurado estos días que la voluntad de su formación es alcanzar un acuerdo con la plataforma de la vicepresidenta, pero al referirse a Madrid no duda en cargar contra Más Madrid y echar en cara los de García que son ellos los que "no han querido sumar" y valorar una candidatura de unidad en la región. Y al hablar de lo municipal, los morados apuntan que no se vislumbra en el horizonte ningún acuerdo con Más Madrid y culpan a esta formación de no buscar el acuerdo sino hacer solo "una performance" en las negociaciones.

Preacuerdo público

En Tres Cantos los representes de las cinco fuerzas a la izquierda del PSOE llegaron a presentar formalmente a principios de marzo su preacuerdo, con el orden que cada formación debía ocupar en la lista y los 22 ejes de un programa electoral común. La cabeza de lista, en este caso, correspondería a Teresa Zurita de Más Madrid. Todo quedaba reservado, en cualquier caso, a la ratificación oficial de las direcciones regionales de cada uno de los partidos. En Rivas Vaciamadrid, un bastión progresista desde 1991, el proceso ha sido similar. El municipio tiene un gobierno tripartito que reúne al PSOE y a todas las formaciones que quedan a su izquierda. La experiencia existe, pero aquí no se ha presentado por el momento un programa marco de todas ellas como en Tres Cantos.

La tercera teniente de alcalde de este municipio, Vanessa Millán, también candidata de Podemos, sugería en una tribuna publicada en Madridiario.es este pasado martes, dos días después de la presentación de Sumar, su voluntad de que esa unión de las fuerzas progresistas se repita, incluyendo en la misma frase cosas como "es el momento de sumar" o una pregunta lanzada al aire "¿te sumas?", que no pueden ser casuales.

Negociaciones abiertas

Pero fuentes locales de Podemos alertan de que el acuerdo "no está cerrado" y en Más Madrid se sorprenden y observan con recelo, precisamente, que no esté ya ratificado por todas las partes cuando todo estaba encauzado. Hasta el próximo 12 de abril no se tienen que registrar oficialmente las coaliciones que se presentan a las municipales de mayo, así que el margen para negociar se limita prácticamente a estos días de Semana Santa.

Otra de las formaciones en liza, sin embargo, procura templar los ánimos y advierte de que "no hay nada fuera de lo habitual". Todo sigue su proceso de negociación; no hay nada en el aire porque siempre lo estuvo mientras las direcciones regionales no lo firmaran. Y las regionales, al menos en el caso de Podemos e Izquierda Unida, dependen a su vez de las nacionales.