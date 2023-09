Tras unas horas de desconcierto y algunos reproches cruzados, el independentismo ha salvado otro 'match ball' y ha llegado a un acuerdo para presentar sendas resoluciones en el Parlament para condicionar la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. ERC, Junts y la CUP han registrado dos textos en los que supeditan votar a Sánchez como presidente si impulsa una "ley de amnistía" y si el Gobierno "se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum".

Los dos textos son declaraciones simbólicas sin efectos jurídicos, pero buscan que el Parlament se posicione a favor de la amnistía y la autodeterminación en plenas negociaciones de ERC y Junts con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. En definitiva, lo que buscan estos dos partidos es añadir un poco más de presión a los socialistas.

A efectos prácticos, lo que buscan estas dos resoluciones es mandar un mensaje al PSOE de la forma más diáfana posible: no habrá investidura si no hay una ley de amnistía que exonere a todas las personas condenadas e investigadas por causas judicial del 'procés', ni tampoco si no hay un mínimo compromiso de los socialistas con el referéndum. La parte de la amnistía no admite matices y se exije aprobar una ley. La parte del referéndum es más amplia: se reclama un gesto del PSOE con la autodeterminación pero no se fijan ni plazos ni exigencias demasiado específicas.