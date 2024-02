El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este jueves que, en octubre de 2017, Mariano Rajoy, entonces jefe del Ejecutivo, le pidió que hablara con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que no reconociera la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña.

En el foro "España-Cataluña: el encuentro", organizado por el Grupo Godó, Zapatero ha explicado que "ayudó" al Gobierno de Rajoy cuando este le pidió que hiciera gestiones con Venezuela para que no reconocieran la declaración de independencia de Cataluña. "Cuando gobernó el PP, yo procuré nunca criticar el gobierno de Rajoy; menos fuera. Recuerdo que hasta en algún momento, si me pedían algo, ayudé, por ejemplo, en el procés", ha señalado. "Cuando se había declarado la independencia o estaba a punto, me pidieron una gestión para que hablara con Venezuela, con Maduro, por si Maduro iba a reconocerla o no", ha explicado el expresidente, que ha señalado que fue el mismo Rajoy quien se lo pidió.

Zapatero ha señalado que como expresidente ha procurado siempre "ayudar en todo" lo que podía y "no dar la nota": "Los expresidentes al final acumulamos un volumen de defectos muy notables, de egos, de tener tanto poder, de creer que tú lo sabes todo, tenemos un problema que hay que saber gestionarlo".