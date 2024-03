Los presupuestos de Barcelona son derrotados: Collboni anuncia que estarán validados el 2 de mayo mediante una cuestión de confianza

Los presupuestos de Barcelona para 2024 han sido derrotados por la oposición en la votación definitiva que se ha celebrado en el pleno municipal de marzo, este viernes. Ahora el alcalde, Jaume Collboni, tendrá que recurrir a una cuestión de confianza para aprobarlos, un sistema previsto para los gobiernos locales en minoría que permitirá que la ciudad tenga nuevas cuentas en abril.

Collboni ha culpado a Ada Colau del desenlace: "Jamás había visto tanta responsabilidad junta en tan poco tiempo. su actitud ha causado el bloqueo de tres prespuestos progresistas y no voy a permitir que eso pase en el Ayuntamiento de Barcelona". Antes , ella le había atribuido haber "fracasado” y había afirmado que Collboni es “el único responsable” de este desenlace.

"Como me comprometí, Barcelona tendrá presupuestos, y los tendrá el 2 de mayo", ha anunciado el alcalde. Porque ese será el plazo en el que concluirá el periodo de la cuestión de confianza. El socialista ha elogiado los presupuestos, que ascienden a 3.800 millones. También ha agradecido su voto a ERC.

Solo los republicanos han dado apoyo al texto propuesto por el gobierno del PSC, que ha recibido así 15 votos de 41, al ser rechazado por el resto de grupos. El ‘no’ de Junts per Barcelona estaba claro hace tiempo, a pesar de que a principios de año hubo un momento en que el alcalde parecía decidido a pactar con el grupo de Xavier Trias. También el rechazo del PP y Vox estaba cantado desde el principio.

El ‘no’ de Colau

En el caso de Barcelona en Comú, el voto negativo se confirmó este jueves, aunque ya hace tiempo que las dos partes, socialistas y Comuns, han puesto sobre la mesa diferencias que complicaban mucho una entente.

Collboni, y su antecesora y exsocia, la presidenta del grupo de Barcelona en Comú, Ada Colau, no han llegado a un pacto porque ella pedía como condición para votar a favor de los presupuestos que se cerrara a la vez un pacto de gobierno municipal entre socialistas y Comuns, con ERC como tercera pata de un tripartito. Pero Collboni lleva diciendo desde verano que primero quería un acuerdo sobre las cuentas para abordar después el de gobierno, y se ha mantenido en esa posición.

ERC defiende su pacto

“Más no podíamos hacer”, ha dicho Colau, que ha recordado que Barcelona en Comú contribuyó decisivamente a la investidura de Collboni con su voto y que permitió el trámite inicial en febrero para ganar un mes para negociar ese pacto de gobierno que no llega. Colau ha acusado a Collboni de “fracasar”.

La presidenta de ERC, Elisenda Alamany, ha hablado de “nueva etapa”. Y es así: es cuestión de tiempo que la jefa de filas republicana se convierta en teniente de alcalde del gobierno de Collboni, si bien la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas del 12 de mayo podría retrasar ese movimiento.

Alamany apunta a Colau

Alamany ha subrayado que estos presupuestos han sido pactados por el PSC y su grupo, y se ha centrado en habla de la Barcelona que hay que construir: “Creo que hemos conseguido un muy buen acuerdo con el gobierno. Votamos un presupuesto con un gran retorno social”. La republicana ha citado varias partidas incluidas por ERC y ha insistido: “Es un presupuesto progresista que nadie entendería que no fuera aprobado”, especialmente, ha disparado, “por aquellos que defienden gobiernos progresistas”. Es decir, los Comuns. “Hoy ponemos las bases para una nueva etapa y ERC está dónde siempre, trabajando para los barceloneses”.

La concejala ha considerado “incomprensible” la actuación de Colau, sin citarla, pero aludiéndola, al referirse a que lo que ha pesado en su voto es que el hecho de que “han cambiado los lugares donde se sientan unos y otros”. “Estamos decididos a representar la Barcelona del futuro. Por delante de los partidos, Barcelona”, ha concluido.

Conversaciones sin negociar

Junts per Barcelona, que llevaba días fuera del partido de los presupuestos se ha limitado a volver a mantener sus tesis de estos meses. Lo ha hecho Ramon Tremosa, que ha subrayado que el texto presentado es el mismo que al principio del proceso, que el grupo rechazó de entrada. Tremosa ha agradecido las conversaciones mantenidas con el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, pero ha recalcadlo que nunca llegaron a ser negociaciones.

Por el PP, Daniel Sirera ha calificado los presupuestos de ineficientes, y ha considerado que es prueba de ello que Colau los hubiera votado “sin tocar una coma” si hubiera logrado el pacto de gobierno que reclama. También ha criticado la “opacidad y oscuridad” que ha atribuido a Valls, por no informar de los detalles de su acuerdo con ERC. Como Tremosa y Sirera, el concejal de Vox Gonzalo de Oro Pulido ha anunciado un ‘no’ a las cuentas.

Las posiciones “numantinas”

Valls, que en un turno inicial ha presentado el texto por enésima vez, ha contestado después a los grupos y ha advertido: “Las posiciones numantinas no suelen ser fructíferas”. A Junts le ha agradecido también las conversaciones pero ha aludido a los elementos que suscitaron desconfianza en el PSC para pactar en Barcelona con el grupo de Trias: que si las votaciones en el Congreso que si las intenciones de Carles Puigdemont. A Sirera, Valls le ha contestado que enumeró “explícitamente” en comisión los elementos de su pacto con ERC.

El exalcalde de Manresa ha dejado a los Comuns para el final. A Colau le ha reprochado su “renuncia a Barcelona”: “Han tenido la posibilidad en los últimos 10 días de aprobar presupuestos. Se han cargado dos pero con este no lo conseguirán”, ha afirmado en alusión a las cuentas de la Generalitat, que no prosperaron por el veto de los Comuns en el Parlament, y a los estatales, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renunció a negociar por la previsible falta de apoyo.

La respuesta a Colau

“¿No somos izquierda nosotros, señora Colau?”, ha preguntado Valls, al formular una denuncia que lleva días suscribiendo, la de que los Comuns quieren monopolizar el espacio de la izquierda. “¿Es así como piensa proteger su modelo de ciudad? Usted tiene un legado que se le reconocerá. Querría darle unos datos, como dice la vicepresidenta del Gobierno”, ha advertido en una ácida alusión a Yolanda Díaz. “La pacificación de calles existió antes de que usted fuera alcaldesa”, le ha dicho a Colau. “También el tranvía: 27 de los 29 kilómetros que hay los hicieron alcaldes socialistas”, ha añadido.

Valls ha concluido pidiendo a Colau que su grupo cambiara de voto y no rechazada las cuentas. “Usted no tiene la culpa de nada, la culpa es un concepto judeocristiano. Usted no tiene culpa ni debe pedir perdón ni hacer penitencia. Pero sí tiene repsonsabilidad. Y si no se aprueba el presupuesto usted tiene responsabilidad”.

La exalcaldesa ha contestado al teniente de alcalde: “No pueden engañar a la ciudadanía”. Colau ha recordado que el PSC intentó pactar con Junts y ha justificado su reclamación de asociar el pacto de presupuestos con el de gobierno por los indicios de que el gobierno del PSC ha estado revirtiendo en estos meses varias medidas implantadas por el anterior gobierno, que con ella como alcaldesa compartieron ambos partidos. “Podrán decir que es culpa de los Comuns pero usted es el último responsable”, ha advertido a Collboni.