Inserción laboral de personas con discapacidad: "Trabajando le demuestro al mundo lo capaz que soy"

Este miércoles, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador. Una festividad que desde Atades han aprovechado para lanzar su nueva campaña "Trabajando contigo". Entre sus protagonistas se encuentran Patricia Auría, Pablo Abad y Antonio Nguema, quienes aseguran que tener un empleo les hace sentirse "valorados" y "felices". Son tres de los nueve casos de éxito laboral que han dado a conocer este lunes desde la asociación, desde donde denuncian que tan solo tres de cada diez personas con discapacidad en edad de trabajar tienen un empleo.

La lucha por el reconocimiento del valor de las personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo tiene varios frentes abiertos en la actualidad, como son la brecha salarial y la brecha de género. Con esta actividad la asociación busca sensibilizar a las empresas aragonesas sobre la formación y la inserción laboral de personas con distintas capacidades. Así lo ha asegurado esta mañana el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, quien ha incidido en que, a pesar de los avances de la sociedad en este sentido, "todavía queda mucho camino por recorrer".

Patricia Auría trabaja en el servicio doméstico del Centro Especial de Empleo Logística Social. / Josema Molina

En esa ardua tarea de visibilización social, Arrizabalaga ha comenzado señalando que frente al 60% de la población activa, "tan solo un 2,5 de la población que trabaja tiene capacidades distintas". Un dato que se suma a otros problemas laborales para estas personas como son la brecha salarial (un 17% menos de la media) y la de género (puesto que las mujeres con discapacidad intelectual cobran un 10% menos que los hombres).

A través de estas cifras, el gerente ha expuesto la importancia que tiene para estos ciudadanos tener un puesto de trabajo, ya que "les hace sentirse reconocidas y valoradas". Por ello, ha señalado la importancia y el papel "tan importante" que tienen las empresas a la hora de "hacer frente a esta realidad".

Lo han corroborado los protagonistas de la campaña, Patricia Auría, Pablo Abad y Antonio Nguema, a través de sus historias. Para Auría, poder trabajar todos los días es "un sueño". Una "oportunidad" de demostrarle al mundo lo "capaz" que es. Por eso, todos los días acude con una sonrisa al Centro Especial de Empleo Logística Social, donde se encarga del servicio de limpieza. Una labor con la que ha asegurado estar "encantada", tanto con la tarea que realiza como con sus compañeros.

Nguema trabaja en la actualidad como recepcionista en el Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza. Según ha explicado, no ha sido su primer empleo. Su vida laboral comenzó en 2017, cuando tomó la decisión de irse de casa. "Quería ser independiente", ha explicado en la sede de Atades de Zaragoza. Una decisión que, ha señalado, "debería poder tomar todo el mundo".

Elena Moreno, directora de Recursos Humanos en Deixis Ibéria, junto a Pablo Abad, trabajador con discapacidad intelectual en la empresa. / Josema Molina

Tras once meses trabajando como operador logístico en Dexis Iberia, Pablo Abad ya dice que su deseo es jubilarse en esta empresa. "Me encantaría quedarme aquí, me encanta mi puesto de trabajo y estoy muy a gusto con mis compañeros", ha mencionado el joven. Una felicidad que también han asegurado tener con Pablo desde la empresa. "Hemos aprendido más nosotros de él que al revés", ha expuesto la directora de Recursos Humanos en la compañía, Elena Moreno.

"Creemos que es importante la inclusión social, porque les ayuda a sentirse parte de un grupo", ha argumentado Moreno. Una tarea sobre la que ha incentivado a otras empresas a seguir, porque "una imagen que no se ve no existe y aquí estamos para ddemostrarque las personas con discapacidad son igual de válidas que otras".