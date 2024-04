El presidente del CGPJ insiste en su propuesta de limitar los nombramientos antes de dejar el cargo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sustitución, Vicente Guilarte, ha puesto voz a la sensación de desánimo que impera en el órgano de gobierno de los jueces ante la perspectiva de que ni con la intermediación de la Comisión Europea el PP y el PSOE sean capaces de alcanzar un acuerdo para proceder a renovar a los vocales, cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años.

Este jueves Guilarte anunció en la comisión permanente que él no estaría al frente del Consejo en agosto. Comentó que para entonces él "no tenía intención de seguir" por ahí, cuando los vocales trataban de poner fecha a las próximas reuniones y, en concreto, a la reunión que esta comisión celebrará el mes inhábil en el mundo judicial. No es la primera vez que lo dice, porque siempre ha sostenido que aceptó el cargo para contribuir a su renovación, pero que si esta no se produce, deja de tener sentido.

Antes de ello insistirá en su propuesta de "limitar la discrecionalidad" a la hora de elegir a la cúpula judicial, que supone una limitación de las competencias del Consejo, al dejar en manos de los jueces ciertos nombramientos, al estilo de como se elige por sus propios compañeros a los jueces decanos. En una entrevista en Onda Cero afirmó que a partir del lunes remitirá su propuesta, con los cambios legales necesarios, a las Cortes, a los partidos y a las asociaciones judiciales, pero admitió que no sabía qué opinaban de ella sus propios compañeros dentro del Consejo.

"Mi papel está deteriorado. No pinto mucho. Percibo que dentro del CGPJ tampoco tengo muchos apoyos, mis ideas tampoco son las de permanencia de algunos. De lo que hay que hablar es de buscar fórmulas para renovar y me pondré desde el lunes. Hay que buscar fórmulas para renovar sin vencedores ni vencidos", con vías interemedias en lugar de las dos que se juntarían al infinito", en referencia a las propuestas que mantienen el PSOE y el PP. El primero exige la renovación sin reformar la ley actual, que obliga a la mayoría de tres quintos de las Cámaras, mientras que el segundo se obceca en exigir la modificación de la norma para que sean los jueces los que elijan a los vocales de extracción judicial.

Guilarte, el tercer presidente que tiene el órgano de gobierno de los jueces desde que entró en funciones, admitió que "su propuesta ya es conocida", pero está "bastante pensada", y aseguró: "Apoyo a los jueces todo lo que puedo, lo que trato es de que el nuevo sistema sirva, no a la política, sino a la independencia judicial. Esto es insostenible" .

Recordó que este jueves había 122 nombramientos pendientes, y expresó su temor a que "con un consejo que se elija por los partidos con una exigencia de fidelidad política", se traslade a los cargos pendientes de nombramiento. Eso "será dramático para el futuro del poder judicial a mi juicio", afirmó.

Vicente Guilarte fue elegido presidente por ser el vocal de mayor edad tras la jubilación de Rafael Mozo, que sustituyó a Carlos Lesmes cuando dimitió de la presidencia para tratar de forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. No tuvo éxito.

Este jueves la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces y Juezas para la Democracia hicieron públicos sendos comunicados en los que reclaman la renovación urgente del Consejo, que debía haberse producido en diciembre de 2018, ante la posibilidad de que la intermediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, exigida por el PP como una condición para volverse a sentar a negociar, tampoco sirva de nada.