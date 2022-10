El folk aragonés sale a la calle "por un pueblo con raíces"

De la mejor manera que saben hacerlo, haciendo sonar bien alto sus instrumentos de folk aragonés y uniéndose para reivindicar las «raíces de un pueblo». El folk aragonés ha salido esta tarde a la calle para protestar por su exclusión del programa de las Fiestas del Pilar 2022 y ha concitado en un día complicado y en plena calle Espoz y Mina (junto a la cervecería Ordio) a alrededor de 200 personas que quisieron apoyar la causa.

Allí, diez minutos después de que se cumpliera la hora de la convocatoria (era a las 19.30 horas), un gesto ha bastado para callar la música y darle la palabra a Miguel Ángel Artigas que, en la puerta del local, ha leído el manifiesto redactado para denunciar un Pilar sin folk: «Comprobamos con tristeza cómo un patrimonio común, que debería ser defendido por todos, independientemente de ideas y gustos, es despreciado por una de las instituciones más importantes de nuestra comunidad, el ayuntamiento de su capital. En estas fiestas se mostrará, como es lógico, holgadamente la jota, una parte importante pero no exclusiva de ese patrimonio; pero ¿y el resto? Un pueblo sin raíces musicales profundas y renovadas no podrá desarrollar una música realmente original», ha clamado en el micrófono Artigas ante la atenta mirada de nombres históricos del folk como Luismi Bajén o de activistas de la lengua aragonesa como Silvia Cebolla, entre otros muchos.

Un apoyo más que evidente

Es cierto que el sonido no era el mejor y que mucha gente apenas podía escuchar el manifiesto pero el apoyo ha sido más que evidente y más cuando ha comenzado un pasacalles a ritmo de gaitas y dulzainas que recorrió buena parte del barrio de la Madalena para concluir, de manera simbólica, en una toma de la plaza San Bruno, donde tradicionalmente se había instalado el escenario folk.

«No reclamamos el centro de la ciudad. Simplemente sentimos que han robado las Fiestas del Pilar a muchos zaragozanos y aragoneses que llenábamos las plazas de la música folk desde hace decenas de años. Queremos agradecer a todos los que nos habéis mostrado vuestro apoyo y vuestra repulsa a la actitud del Ayuntamiento. Por nuestra parte, seguiremos con nuestro trabajo porque la vitalidad de la escena folk aragonesa puede superar estos obstáculos y muchos más», concluye un manifiesto que deja claro que no comparten la justificación del ayuntamiento de que no hay «ninguna directriz política» en la ausencia de folk de todos los escenarios de estas Fiestas del Pilar y que la decisión había sido de «los programadores exclusivamente porque no se puede contentar a todas las sensibilidades».

La noche iba adentrándose y el pasacalles seguía recorriendo las calles del Casco Histórico. No se podrá disfrutar del folk de formaciones como La ronda de Boltaña, O’Carolan... pero sus melodías tan características han vuelto a resonar con fuerza y rasmia para dejar claro que el folk continúa muy vivo... pese a todo.