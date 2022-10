Una de las citas más tradicionales de las Fiestas del Pilar es la Muestra de Artesanía y Agroalimentaria Aragonesa. Un año más, y van 31 ediciones, la plaza de los Sitios es el enclave elegido para albergar un mercado que es un paseo obligado para todos los zaragozanos durante los diez días en el que se pueden contemplar, y comprar piezas de todo tipo de materiales, tamaño y colores que, sin embargo, tienen una característica en común: el mimo con el que los artesanos crean sus obras. Y es que cada una de ellas es única.

Un total de 53 casetas llegadas desde las tres provincias aragonesas en las que los visitantes pueden observar, y comprar, las creaciones hechas a mano. Las hay para todos los gustos: cerámica, arcilla, bisutería, madera, orfebrería...Es tal la oferta que resulta complicado poder llegar a ver todo. Por ello, hay gente que repite. «Es la tercera vez que venimos desde el viernes», afirman José Antonio y Maribel, marido y mujer. «Cada vez que vienes ves algo diferente» subrayan. Y con tanta visita, es difícil resistir a la tentación de no comprar algo. «Me gustó mucho un anillo el otro día pero no me decidí a comprármelo, pero al final he tenido que volver», reconoce Maribel entre risas.

Lo más buscado

Precisamente los puestos de complementos, ya sean de joyería o bisutería, son los que más atracción suscitan. Aunque en un día como el de la ofrenda, ha sido realmente difícil hacerse un hueco en primera fila de las casetas para contemplar las piezas más de cerca. Incluso andar resultaba complicado entre los pasillos humanos, gente que aprovechó el festivo y el gran tiempo que está reinando en estas fiestas. Miles de personas pasaron tanto por la mañana como por la tarde para satisfacción de los artesanos, agradecidos por la acogida que están teniendo. Porque aunque todos los años la plaza de Los Sitios es una parada obligada en las fiestas para muchos, reconocen que este año están notando más afluencia de público que ningún otro.

Además, no solo miran, también compran para su satisfacción, ya que su sector tiene uno de los porcentajes más altos de facturación de todo el año durante las Fiestas del Pilar. Los más curiosos además están de enhorabuena porque cada día hay un taller en el que los artesanos muestran sus oficios, sus creaciones y las técnicas que utilizan. Ayer era el turno de la cerámica, y los más pequeños pudieron conocer más de cerca el trabajo, experimentar con sus propias manos y por supuesto, llevarse a casa su pieza que lucían como si de un trofeo se tratase. Para los interesados, de hoy al domingo habrá todavía talleres de cuero, papel maché y origami.

Sabores

Pero para hacer de la visita una experiencia más enriquecedora todavía, no se puede pasar por alto la gran variedad de casetas, hasta 36, de productos alimentarios de la tierra. Desde miel hasta embutidos, pasando por frutos secos, conservas, cerveza artesana e incluso conejo escabechado. Sabores para todos los gustos de productos de la tierra y por los que merecen la pena la espera en las más de una fila que se pueden presenciar en muchos puestos. «Vengo todos los años a por quesos del Pirineo. Están buenísimos y para nosotros es ya una tradición», afirma Cristina, ataviada con el traje de baturra. Y es que como ella muchos aprovecharon la ocasión y tras entregar sus flores a la Virgen del Pilar decidieron pasarse por la plaza de Los Sitios, dejando una bonita estampa en un día tan especial y emotivo.

Todavía quedan cuatro días para poder disfrutar del mercado artesanal y sus productos en una muestra en la que se respira una mezcla perfecta de oficio, tradición y el arraigo a lo nuestro.