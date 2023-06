El exlíder del partido UKIP y uno de los principales impulsores del Brexit, Nigel Farage, ha acusado a su banco de cerrar sus cuentas personales y profesionales sin ningún motivo aparente. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en Twitter, en el que explica que la entidad —cuyo nombre no ha querido desvelar— le comunicó el cierre de sus cuentas hace dos meses y que, en una carta recibida esta semana, apenas ha obtenido explicaciones sobre esta decisión. Farage ha apuntado a los responsables de las entidades financieras de actuar contra él por el papel que tuvo en la celebración del referéndum del Brexit, al que, según él, se opusieron los grandes poderes económicos.

El exeurodiputado de extrema derecha ha explicado que, tras comunicarle el cierre de sus cuentas, se dirigió a otros siete bancos que también le rechazaron como cliente. "No se me ha dado ninguna explicación ni recurso de por qué me está ocurriendo esto. Se trata de una grave persecución política al más alto nivel de nuestro sistema. El establishment está intentando obligarme a salir del Reino Unido cerrando mis cuentas bancarias", ha asegurado en su comunicado.

Farage apunta como posible explicación el hecho de que el antiguo presidente del comité de privilegios del Parlamento británico, el laborista Chris Bryant, le acusara en marzo del año pasado de recibir un pago de 550.000 libras (unos 640.000 euros) del medio de comunicación estatal ruso, Russia Today (RT). Unas acusaciones que Farage ha negado y que, asegura, le han llevado a ser una “no persona”. “No podré cobrar intereses por mis depósitos, no podré pedir prestado dinero o obtener una hipoteca. Esto me impide existir y funcionar en el Reino Unido del siglo XXI”, ha lamentado el expolítico, quien actualmente ejerce como presentador en el canal de ultraderecha GB News.

Acusaciones infundadas

El exlíder de UKIP también ha abierto la posibilidad, sin aportar ninguna prueba, de que los bancos se nieguen a facilitarle una cuenta por su condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), una denominación con la que la Unión Europea determina a aquellos políticos, jueces u otros altos cargos institucionales que por su nivel de responsabilidad están sujetos a una mayor vigilancia bancaria para evitar posibles corruptelas. “Esto les obliga a un mayor cumplimiento”, ha asegurado. Farage confía en que el Gobierno revise esta denominación y su aplicación legal en el Reino Unido.

Siete años después del referéndum del Brexit y tras retirarse de la política, Farage sigue lanzando sus proclamas a través de GB News y alimentando al sector más ultraderechista de la sociedad británica. A pesar de que muchos le han acusado de defender la salida de la Unión Europea y dar posteriormente la espalda a los electores, el expolítico sigue presentándose como una víctima de los grandes poderes económicos contrarios al Brexit. “Probablemente el mundo empresarial nunca me perdonará, porque saben que si no hubiera hecho lo que hice, con la ayuda de miles de personas de nuestro ejército popular, nunca se habría celebrado un referéndum, y mucho menos habríamos ganado. Yo soy quien tiene que cargar con la culpa”.