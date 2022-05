La lucha por alcanzar la máxima sostenibilidad dentro del Grupo agroalimentario Vall Companys es una realidad. Cárnicas Cinco Villas, compañía dedicada al sacrificio, despiece y comercialización de carne de porcino del grupo, con sede en Ejea de los Caballeros, llevará a cabo una inversión de 2,3 millones de euros para reducir 791,88 toneladas anuales de CO2. Todo ello equivale a 5.537.592,80 km recorridos por un coche de gasolina o, lo que es lo mismo, a 4.742 árboles plantados.

La reducción de emisiones en las instalaciones industriales de Cárnicas Cinco Villas es una apuesta firme como también lo es en las granjas integradas donde se realiza la crianza; que además tienen un firme compromiso de bienestar animal. En esta línea, el grupo ha hecho de la batalla contra la crisis climática una política estratégica interna en todas las empresas que integran su cadena de valor agroalimentaria.

En este sentido, Grupo Vall Companys prevé cerrar el año 2022 con un ahorro de 3.875 Tn de CO2 únicamente con la instalación de energía fotovoltaica. La previsión es que a finales de 2022 el grupo habrá ahorrado lo equivalente a 27.102.926,80km en coche, o lo que es lo mismo, casi 680 vueltas al mundo por la línea del Ecuador.

Así pues, recientemente, el grupo ha puesto en funcionamiento una nueva instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en la empresa Pondex en Sástago (Zaragoza). Con esta implantación, la empresa duplica su potencia renovable, reafirmando su apuesta por la transición energética hacia un modelo más sostenible. Las placas solares de Pondex Sástago permiten producir 768.359 KWh al año, generando una reducción de 107,57 Tn CO2 anuales.

Hasta el momento, la empresa ya disponía de seis plantas con placas solares integradas en sus instalaciones: Avicosán (Cornellà de Llobregat, Barcelona), Industrias Reunidas Jabugo (Jabugo, Huelva), Torrent (Mataró, Barcelona), Extrapernil del Montseny (Seva, Barcelona) y dos en los servicios centrales del grupo (Lleida). A lo largo de este 2022, se implementarán más instalaciones en Calamocha, Cuenca, Valencia, Valladolid, Guadalajara, Salamanca, Vic o Lleida. Esta estrategia renovable, además de contribuir a luchar contra la crisis climática, permite desarrollar un modelo de negocio a la larga más rentable y eficiente.

PROGRAMA PENTA

La estrategia de implantación de energía renovable a través de placas solares se encuentra incardinada en el Programa Penta, el plan estratégico de sostenibilidad del Grupo Vall Companys.

A través del Programa Penta, el grupo prevé invertir mínimo 132 millones de euros en I+D+i hasta el año 2030 y se ha fijado como objetivo reducir en un 42% las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 para el año 2030: una meta avalada por la Science Based Target initiative (SBTi).

Con este programa, la compañía pretende producir alimentos saludables, utilizando métodos eficientes y sostenibles, y alcanzando de forma real y efectiva una sostenibilidad plena en todos sus dimensiones y ámbitos de actuación, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. Para ello, el programa cuenta con cinco ejes de acción enfocados en la reducción del impacto ambiental y la promoción de la economía circular; la mejora del bienestar animal y el fomento de la sostenibilidad en las granjas; la aplicación de políticas de mejora para el talento; y la gestión de recursos y operaciones ética y responsable.

BIENESTAR ANIMAL

La apuesta por un futuro innovador también queda reflejada en los distintos proyectos en los que ha participado el grupo y que han sido aprobados recientemente, como el proyecto Amonia 4.0 o Volvap 4.0, ambos liderados por el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino (i+Porc).

El proyecto Amonia 4.0 pretende colaborar en la reducción de emisiones de amoniaco dictada por la legislación actual. El objetivo es explotar las tecnologías digitales para minimizar los riesgos en la toma de decisiones sobre la adopción, implantación y explotación de tecnología para el control y minimización de emisiones de amoniaco en granjas porcinas.

El proyecto Volvap 4.0, en cambio, se basa en la utilización de tecnologías digitales para analizar el comportamiento de los animales en sus estancias habituales y mitigar las conductas no deseadas que repercuten significativamente en la producción tales como la caudofagia, las carnes PSE, peleas por establecimiento de la jerarquía, etc. El componente innovador de este proyecto es la utilización de inteligencia artificial para analizar la probabilidad de que estén sucediendo estas actividades no deseadas en base a grabaciones sonoras y estudiar protocolos de contra estímulos para controlarlas.

ECONOMÍA CIRCULAR

Además, el Grupo Vall Companys también es pionero en la implementación de proyectos relacionados con la economía circular en el sector porcino. La empresa Veos Ibérica, perteneciente al Grupo Vall Companys y a la compañía belga Veos Group, dispone de una planta en Monzón en la que se revaloriza la sangre procedente de los mataderos de porcino español transformándola en una proteína funcional que se aplica en la elaboración de alimentos para animales. Un proyecto que ha contado con una inversión de 30 millones de euros y, además de ser pioneros en España, ha generado más de 25 empleos cualificados.

En la misma línea, la Casing Products (ICP) produce una actividad de economía circular basada en la separación y aprovechamiento de las mucosas de los intestinos de los cerdos, que posteriormente otras empresas recogen para crear anticoagulantes como la heparina (recurso para la prevención y el tratamiento de la trombosis, enfermedades cardiovasculares y oncológicas).