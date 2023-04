El festival Lagata Reggae Azuara celebra su XX edición los días 30 de junio, y 1 y 2 de julio. Por este motivo la organización ha querido conjugar grupos locales y aragoneses con grandes grupos internacionales, y contar con grupos referentes y que han marcado época en el género junto a propuestas novedosas y actuales que están despuntando.

Así actuarán los locales 4Bob y Kei B & Diamond Ex, demostrando la riqueza musical de Azuara, además de Chata Flores, recién premiada en los Premios de la Música Aragonesa como artista con mayor proyección y, como no podía ser de otra manera, JahSta, el grupo con el que empezó todo hace 20 años, acompañados de Conscious Vibes Band.

A nivel internacional, desde Suiza llega O.B.F, referente a nivel europeo de la evolución reciente de la música dub y su acercamiento a la electrónica, que junto a Junior Roy (Francia) y Sr Wilson (España) traerán un show que está llenando los escenarios de toda Europa y Sudamérica. Y también estarán The Toasters, banda fundada en New York en 1981 y sin la cual no se puede entender la historia del ska en Estados Unidos.

Mención aparte merece el anuncio del artista cabeza de cartel por varios motivos: Ky-Mani Marley. Con el anuncio de la presencia del hijo de la leyenda jamacaina Bob Marley se cumple uno de los deseos de la organización para celebrar los 20 años de historia del festival: contar con el apellido Marley en su cartel. Será su único concierto en España en el 2023, un hecho referente para el cartel de Lagata Reggae Azuara y todo un lujo.

El cartel se completa con un espacio para el soundsystem, formato que impulsó al reggae en sus inicios, donde un equipo de sonido artesano, un selector y varios cantantes hacían las delicias del público. Con este formato se contará con el equipo de Dr Dubwiser desde Tarragona que vendrá con Neleh Vibes, como selectora, y las cantantes Sista Livity y Nupah, y con el equipo de Freedom Vibration desde Zaragoza, que tendrán en su formación al cántabro Roberto Sánchez, y desde Spanish Town (Jamaica) el dúo formado por Muscle Voice y Purple D’lyte.

SERVICIOS

Para cubrir todas las necesidades del público asistente habrá zona de acampada para las noches el 30 de junio y 1 de julio, así como zona de estacionamiento para campers y parking para vehículos. Igualmente para facilitar el desplazamiento desde Zaragoza la organización dispondrá de autobús propio (cuyos billetes saldrán a la venta próximamente) con salida el viernes 30 de junio desde Zaragoza y la vuelta desde Azuara será el 2 de julio. No podrá faltar la zona de foodtrucks, con puestos de alimentación y bebidas de varios tipos, y el tradicional Reggae Market, mercadillo con diferentes paradas. La oferta se complementará con los servicios que ofrece Azuara: piscinas, restaurantes, cafeterías y tiendas que harán que no falte nada a los asistentes.

Actualmente las entradas están a un precio promocional de 30 euros y se pueden adquirir en la web www.lagatareggaefestival.com/entradas.

Lagata Reggae Festival lleva realizándose de forma ininterrumpida desde 2004 en diferentes formatos y ubicaciones. Sus 9 primeras ediciones se llevaron a cabo en Lagata, pasando en 2013 a desarrollarse en Zaragoza. En 2022 se celebró ya en Azuara, lugar ideal para seguir evolucionando, volviendo a sus orígenes: a escasos 7 km de Lagata, y en el entorno rural que le vio nacer y que tanto reivindica.